理想汽車交付量返封城前水平

上月達萬輛水平 按月按年均倍升

理想汽車月內交付近1.15萬輛理想ONE，按年升1.7倍，按月升1.8倍。理想聯合創始人兼總裁沈亞楠指出，位於長三角地區的理想汽車零部件供應商雖然逐漸開始恢復部分生產，但依舊存在零部件供應緊張的情况；目前理想常州工廠的生產仍然沒有完全恢復正常，從而導致部分用戶的新車交付延期。

小鵬首5月交付升1.2倍

小鵬5月交付1.01萬輛電動車，按年升78.1%，按月升12.5%。首5個月交付量按年升1.2倍至5.37萬輛。小鵬表示，隨着供應鏈和中國關鍵製造區域開始逐步復工復產，小鵬汽車在5月中旬恢復肇慶工廠的雙班生產，以加速交付積累的大量訂單。

蔚來月內交付7024輛，按年升4.7%，按月升38.4%。首5個月交付量按年升11.8%至3.79萬輛。蔚來稱汽車生產已從中國部分地區疫情的影響中逐步恢復，但車輛交付仍一定程度上受相關防疫措施限制。鑑於近期疫情形勢和強勁的訂單流入，蔚來計劃通過與供應鏈伙伴緊密合作，將產能進一步提升至更高水平，並自6月起加快恢復車輛交付。