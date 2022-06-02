銀行紛加息搶存款 工銀亞洲2.45厘「破頂」

388天期 起存額80萬

工銀亞洲昨日新推388天存期、2.45厘港元定存高息優惠，超越富邦的2.4厘，成為1年期或以上港元定存的最高息率。不過這「破頂息」的門檻並不低，必須是該行「理財金」客戶，而且起存額高達80萬元；如果是10萬至80萬元以下，年利率為2.35厘。而適用於續做的定期存款，12個月期亦有2.25厘。

渣打12個月加0.15厘

渣打銀行昨日亦新推12個月網上定存優惠，年息高達2.35厘，較上月的2.2厘加0.15厘，起存額同為1萬元，為四大行之中最高息。事實上，大行之中，恒生（0011）及中銀香港（2388）同樣進取。恒生上月底把12個月港元定存息調升至2.3厘後，踏入6月仍維持此利率不變。而中銀香港則在上周五推出12個月2.2厘高息優惠，9個月存期亦有2厘，起存額1萬元，該優惠至今仍繼續。四大行中仍以匯豐最低，雖上周曾經加存息，但最高亦只有0.9厘，且只適用於尚玉客戶。

以12個月或以上較長期的定存而言，目前最少有9家銀行超過2厘。除上述銀行外，大新銀行（2356）及招商永隆的最高港元定存年息均達2.3厘。交銀香港為2.25厘，而信銀國際為2.2厘。

華僑永亨早前推出的綠債退款優惠期滿後，新推的港元定存優惠年息跌穿2厘，為1.88厘，存期為228天。花旗銀行昨日則續推3個月港元定存優惠，為最高1.38厘。