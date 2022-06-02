李家誠：認同李家超加快房屋供應

恒地主席兼董事總經理李家傑則表示，李家超解決跨代貧窮的試驗計劃「千人計劃」，這類幫助劏房戶的計劃，能為一千名小朋友提供更好未來，收窄貧富差距，集團會幫助特首完成計劃。而由其創辦的百仁基金旗下的「童擁AI」，推行普及編程學習，將助未來香港切入或融合大灣區，有助增加香港競爭力。

至於本港經濟下行及美國加息影響下，樓市首季受壓，但李家誠認為在4、5月交投量已「好好多」，雖然之前受疫情影響不少，但近期無論睇樓、買樓活動都增加，「𠵱家睇到需求出番嚟」，認為在疫情放緩下，本港經濟慢慢復蘇，即使有少少通脹或加息，樓市將依然暢旺。

稱港樓暢旺 內房不會「大冧」

問到投地方面，李家誠稱，每次都要視乎地點及價錢而定，但集團一向有大量舊樓重建項目，儲備充裕，包括準備開賣的紅磡黃埔必嘉坊（BAKER CIRCLE）過百萬呎樓面項目，將有9座大廈推出，涉2800伙，項目規模大，將令黃埔耳目一新，而粉嶺北亦有數百萬呎項目等。

指父李兆基近况「十分好」

李家誠又談及疫情下恒地向旗下租戶提供租金援助，如面臨倒閉的餐飲業需要特別幫忙，「會直頭免佢哋幾個月租」，但難以一概而論或一刀切講減多少，恒地會按不同行業需要發放優惠，助租戶渡難關。內地方面，李家傑認為，去槓桿是內地最希望做的事，現時內房正在「縮表」，大市亦比較低迷。不過政府亦推出了一些幫助內房企業的政策，如部分城市的限購、限價放寬，相信內地在微調好有經驗，樓市不會「大冧」。疫情對上海項目有影響，令工程拖慢了半年左右，但現時已經恢復。

問到恒地創辦人李兆基的近况，李家誠表示，「父親近况十分之好，好享受退休生活，多啲時間同孫仔孫女玩，幾開心」。