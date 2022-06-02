每單位末期分派1.4608元 按年增3.4%

推再投資計劃 可選以股代息

集團表示，今年末期分派再推出再投資計劃，不過具體定價詳情，尚有待於6月23日交代。過往集團在推動再投資計劃時，亦同時進行單位回購計劃。統計過去一年，領展以8260萬元回購大約130萬個基金單位。另外集團自2019年推出酌情分派機制，以及在年內斥資220億元收購提高收益，彌補此前出售項目對單位持有人的損失。

王國龍：視機會購物流項目

此外，領展近期收購內地多個物流物業項目，集團行政總裁王國龍表示，幾項物流物業大部分均已處於收租狀態，將來他們會視乎機會物色投資物流物業，但是他們會以已收租項目為目標，團隊中已有具經驗又熟悉投資、租務管理的人才跟進，惟集團未有確定在物流物業方面會投資多少資金及比例。主席聶雅倫補充，對他們而言，物流項目屬於新的資產類別，他們正在了解行業操作。