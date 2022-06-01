安本Ben Sheehan：高通脹下看好金融資訊科技

「安本標準-環球動力股息基金」在今年第一季，錄得負2.96%回報率，全球MSCI AC世界指數的淨回報率為負5.36%，在扣除費用後，基金表現仍優於基準指數2.4%。回報表現理想，Ben Sheehan指出，是由於第一季度，通脹和利率符合預期上升，以及增長股的現金流估值貼現率（Discount Rate）相應上升，以致投資者偏好由增長股轉向價值股。

此外，一些提供高息公司包括美國醫療保健和材料行業，在通脹期間受投資者追棒，都令基金回報表現理想。

資訊科技行業長線有增長空間

在基金投資分佈中，最新報表顯示有15.9%投資於資訊科技行業及15.7%投資於金融行業，Ben Sheehan指出，數碼化、5G、物聯網及減碳排放都是環球市場大勢所趨，因此預期，資訊科技行業長線有增長空間。至於金融行業方面，主要受惠於利率上升，尤其是銀行股在加息周期下推高淨息差，以及受惠於價值股投資趨勢。

不少公司提供高息以吸引投資者，市場選擇眾多，Ben Sheehan表示，在選擇投資項目時，會詳細研究公司，如了解在過去多年，不同經濟周期下的企業回報表現，或選擇周期性增長的公司，從而確定該企業是否能夠維持及增加股息。當前，材料、能源、工業和金融行業正在經歷周期性增長，這可從行業在過去 12 個月中的增長收益及股息可見。他續稱，在過去 12 個月中，基金組合有75%持股都增加股息比率。

金融行業受惠利率上升

近日美元在加息環境、全球股市下滑等背景因素下持續強勢，更創下20年以來新高，那麼是否代表美股投資最為值博呢？他表示，選股時除了考慮公司的上市或註冊地，亦會考慮其收入來源地。事實上，不少歐洲、亞洲企業在強美元的環境下都獲得可觀的美元收入，「選股時，即使貨幣強弱不會影響資產配置決定，但貨幣走勢的確會納入構建投資組合的風險因素。此外，對於一個平衡既可分散投資的組合而言，跨地域及跨行業相當重要。」

展望未來，在選股時仍會採用由下而上（bottom-up）策略，意思是從公司的基本因素篩選，選出符合條件的股票後，再進一步對比不同公司的因素、行業標的等。及後從中發掘出被低估的企業，最後，再因應未來經濟發展的預期，選出最可能受惠的優質股票。以上方法強調企業質素，其次再考慮行業及經濟狀况。

選股強調企業質素 其次考慮行業等狀况

在此選股策略下，即使近日油價上漲為經濟帶來沉重打擊，環球動力股息基金都可以順利剔除一些受高油價及受其他經濟風險影響的行業。他強調，油價只是影響公司盈利狀况的其中一個因素而已，企業的定價能力更為重要，尤其是能夠轉嫁原材料和勞動力成本上漲的企業。

他舉例，全球分銷的歐洲食品和飲料公司持有強大定價能力，由於銷售地遍及多國，故又有分散風險及多元化投資功用。

黃清瑤 明報記者

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