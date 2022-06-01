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碧麗軒背山面海 兼融洋房複式

【明報專訊】由華懋發展、位於南區薄扶林碧荔道的碧麗軒，目前已屆現樓，發展商近日展開銷售，推出部分複式單位招標。碧麗軒主打特色戶型，提供5幢獨立洋房及16個分層複式單位，屬薄扶林區內較少見兼融洋房及分層的豪宅；項目位置背山面海，環境清幽，預計可吸引南區及西半山換樓客。

明報記者 容婌維

攝影 劉焌陶

碧麗軒提供的16個複式戶，實用面積1526至2646方呎，涵蓋3房1套、3房2套、3房3套及4房4套，合共4款戶型；至於洋房，實用面積由3469至5767方呎，一律採4房4套間隔，當中3幢附設私家泳池。

內籠空間十足 享南區海景

今次介紹的連裝修現樓示範單位，為單位01號，實用面積2646方呎，位處住宅大樓地下及1樓，採4房4套複式間隔，為全盤面積最大複式戶型；內籠空間感十足，單是玄關已逾130方呎，預設鞋櫃及少許裝飾品，亦連接廚房。獨立梗廚備有3邊工作枱面，並配備歐洲名牌爐具及家電。

沿玄關入屋可直達面積近750方呎的大廳，廳外連接約360方呎私人花園，為室內引入大量自然光線。為善用空間大的優勢，設計師毫不吝嗇放置兩組大型梳化，用以分隔客飯廳，飯廳則放置張8人餐桌。

大廳達750呎 外連私人花園

所有睡房均位處1樓，全屬套房設計。主人套房開則方正實用，景觀正面向南丫島方向，可享山海雙景；套廁位於房門旁，採「5件頭」設計，設浴缸和淋浴間，並有雙洗手盆，盡顯尊貴奢華。

事實上，享有無敵海景的不單是主人房，毗鄰的套房景觀相若，惟遭前方的住宅遮擋部分海景；另外，這個房間連接177方呎平台，兼享室內外空間，但平台預設台階，戶外佈置或需多花心思。餘下兩個睡房面積間隔相若，望屋苑內園景。

碧麗軒屋苑依山而建，並非戶戶享極開揚海景，如實用1818方呎的單位05號，3房3套間隔，房間部分景觀被外圍的樹林及建築結構遮擋。

提供26個車位 比戶數多

碧麗軒位處的碧荔道遠離港鐵站，乘搭巴士或小巴等公共交通工具往返屋苑較為不便；不過作為豪宅物業，屋苑提供26個車位，數目比單位還多，足夠分配每戶至少一個車位。

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