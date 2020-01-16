經濟

香港地產

新盤搶客 十大屋苑上月187宗4個月新低

【明報專訊】5月多個新盤推售，加上疫情回穩，業主叫價轉趨強硬，十大屋苑上月成交量全線下跌，成交量不足200宗，見4個月新低。業界人士分析，上月各區新盤湧現，搶去二手市場焦點及購買力；部分小業主叫價亦轉趨強硬，議價空間收窄，以致二手交投回落。

中原地產統計，十大屋苑上月錄187宗成交，較4月323宗急跌42%，成交量為4個月新低，十大屋苑成交量全線下跌，跌幅介乎17%至65%；呎價方面，上月有6個屋苑呎價回落，跌幅由0.7%至9.1%不等，而成交量及呎價跌幅最大為將軍澳新都城（見表）。中原地產高級分區營業董事柯勇表示，上月新都城僅錄11宗成交，較4月急挫逾六成半，交投以3房為主，呎價較低，令屋苑均呎下跌至1.52萬元。

美孚4房「凹海」戶2175萬易手

荔枝角老牌屋苑美孚新邨上月錄約25宗成交，較4月48宗大跌近五成，不過最新卻錄得屋苑罕見的「凹海」單位成交。美聯高級區域營業董事吳志輝表示，美孚新邨8期百老匯街108號高層C室，實用1333方呎，原則4房間隔，屬「凹海」單位，望海景及園景，以2175萬元成交、實呎16,317元。原業主2016年9月1700萬元購入，帳面獲利475萬或約28%。

大型屋苑價量齊跌，單幢納米盤亦再錄蝕讓。

珀玥1房465萬沽 4年實蝕近一成

市場消息稱，大圍珀玥低層E室，實用222方呎，1房套間隔，最新以465萬元易手、實呎20,946元。原業主2018年492.95萬元一手購入，持貨4年，帳蝕27.95萬元或近6%；若連同使費計，原業主料需實蝕逾47萬元，蝕幅近一成。

樓市氣氛好轉，具內房背景家族趁機沽貨，資料顯示，雅居樂（3383）陳氏家族持有的何文田山一號一個實用1481方呎的中層A室，4房間隔，上月連車位以4350萬元售出，實呎29,372元。

雅居樂家族4350萬沽何文田山一號

資料顯示，成交單位由雅居樂主席陳卓林及其妻陸倩芳於2003年以1410萬元連車位購入，2007年以3200萬元內部轉讓予其子陳思樂，而最新成交價較陳卓林19年前購入價，該家族帳面獲利2940萬元，賺幅超過2倍。

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