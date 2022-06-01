經濟

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碧麗軒開齋 複式示位逾億沽

【明報專訊】近日新盤氣氛向好，豪宅新盤亦錄大額成交。 華懋旗下薄扶林碧麗道現樓碧麗軒，昨首錄兩宗一手成交，成交冊顯示，低座地下及1樓單位01，屬連裝修複式示範單位（詳見B4睇樓手冊），連1個車位以1.02億元招標售出；大宅實用2646方呎，連平台177方呎及花園361方呎，4套房連儲物室間隔，實呎38,549元。

另一伙位於低座2樓及3樓單位18，連1個車位，透過招標以6130萬元售出，實用1602方呎，連平台638方呎及天台75方呎，採3套房連儲物室間隔，實呎38,265元。發展商隨即加推1伙於本周六招標，單位為低座2樓及3樓單位19，3套房連儲物室，實用1752方呎、連638方呎平台及76方呎平台。

星凱‧堤岸3房新示位今開放

上月份新盤累計錄約1481宗一手成交，比4月的約1034宗增約447宗或43%，為自去年11月單月錄1766宗一手成交後，近半年來新盤成交量新高。嘉里（0683）、信置（0083）及港鐵（0066）合作的黃竹坑港島南岸揚海昨錄成交，位於2A座10樓B室，實用842方呎，3房套連儲物室，以2653.68萬元售出，實呎31,516元。

中洲置業火炭星凱．堤岸上周五推售426伙，至昨天累沽15伙，套現約1.5億元，平均成交實呎約2.03萬元。另外，項目今日起公開全新3房示範單位予外界參觀。星凱．提岸累售848伙，套現85億元。項目預計明年3月底入伙，距今約10個月。

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