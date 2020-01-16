經濟

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長實新地「飛揚」 1期400伙批預售 1房佔六成 最快本月開售

【明報專訊】新盤混戰正式於6月展開，近年罕有合作的兩大龍頭發展商長實（1113）及新地（0016），旗下的屯門小秀村項目，昨命名為飛揚（Grand Jeté），長實執行董事趙國雄表示，項目第1期已獲批出預售，涉及400伙，即將展開推售部署，最快本月開售。

明報記者 陳寶恩

長實高級營業經理楊桂玲表示，飛揚位於青山公路大欖段170號，由4座20層高住宅組成，共800伙；分兩期發展，1期位於1及2座，設400伙。戶型方面，1房共240伙、佔比六成；2房共120伙、佔比三成；3房套房連儲物室共40伙，佔比一成。楊續稱，飛揚本月推售第1期，樓書及示範單位進入最後籌備階段，示範單位設於尖沙嘴港景匯商場。項目預計2024年3月落成，樓花期約21個月。

趙國雄冀新特首鬆綁城規審批

對於近期個別新盤銷情未如理想，趙國雄指出，中港尚未通關，本港樓市利好因素暫時未完全浮現，相信樓市今年樓價上落幅度只有約5%。此外，他期望新特首上任後可進一步解決土地問題，例如鬆綁城規的審批程序，以便加快土地供應。

毗鄰新盤實呎約1.4萬元水平

事實上，飛揚同區的青山公路大欖段及掃管笏段一帶，近年新盤供應甚多，對上開售的全新盤為香港小輪（0050）與帝國集團合作的帝御第3期帝御．嵐天，去年初開價，首批112伙折實均呎15,020元。此外，飛揚毗鄰永泰（0369）The Carmel及OMA by the Sea（見圖），前者已屆現樓，後者推遲半年至今年底入伙，兩盤近期一手成交呎價約1.38萬至1.4萬元水平。

此外，深水埗區多個新盤推售搶客，樓花期約20個月、由香港小輪（0050）與市建局合作的深水埗映岸，恒基物業代理營業（一）部總經理林達民稱，項目樓書及示範單位已準備好，料下周可啟動銷售工作，包括上樓書及公開示範單位等，料本月內開售。

鴨寮街喜‧揚開放式戶180呎起

另外，喜雋發展深水埗鴨寮街93號，命名為喜．揚（J LOFT），喜雋發展代表梁志佳稱，項目屬單幢設計，涉83伙，設開放式至2房，實用約180至420方呎，開放式戶佔六成；另設7伙連平台戶，頂層亦設2伙連天台戶，實用約420方呎。項目最快本周上樓書，下周開價及開放示範單位，擬本月推售，項目關鍵日期2023年7月，樓花期約13個月。今日截止認購登記新地大埔白石角Silicon Hill 1期，周五首輪開售188伙，當中包括170伙以價單形式開售，另18伙招標。新地代理總經理胡致遠稱，項目過去一周累收逾2200票，以公開發售170伙計，超額認購12倍。

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