Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
經濟
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
特首選舉
新冠疫情
大灣區
圖片看世界
經濟
2022年6月1日星期三
周顯 投資二三事
投資策略
內地穩經濟細則出台 買車稅減半 支持企業在港上市 增民航應急貸款
內地5月官方製造業PMI升至49.6 勝預期
恒指「5窮月」升1.54％ 結束連跌3月
港交所：ETF通須與股票通保持一致
佳源大股東再遭斬倉 公司預告賣產
財險原總裁林智勇 涉違紀違法受查
富衛傳因市况波動推遲上市 消息人士指純屬暫緩非終止計劃
本港首季壽險新做保單保費按年升逾4%
港4月人民幣存款 增6.4%至8419億
泰加保險入稟追討吳宇 辯方申延處理傳票獲准
匯豐伙八達通試行CDI 簡化中小企貸款流程
貝殼上季收入跌四成 經調整淨利潤挫98%
「每次加息半厘至通脹返2%」 儲局理事放鷹 長債息升見2.88厘
歐元區5月通脹8.1% 歷史新高
大馬月禁360萬雞出口遏通脹
張兆聰：新能源再有新政刺激 潤電追落後
技術取勝：奈雪的茶中線或挑戰6.8元
保聯提醒外遊遇航班熔斷旅保或不保
鏡粉集資落廣告 雅仕維老闆也大嘆驚訝
劉思明：港股踏上新台階 龍源短線偏好
周顯：港府任由綠債破發 影響日後發債吸引力
湯文亮：租客也買樓 樓市將邁高峰
盧楚仁：美國5月通脹坐9望10
長實新地「飛揚」 1期400伙批預售 1房佔六成 最快本月開售
碧麗軒開齋 複式示位逾億沽
新盤搶客 十大屋苑上月187宗4個月新低
栢麗大道法團變陣申轉食肆
國際學校135萬租曦臺5萬呎舖
捷榮咖啡4302萬入市葵涌工廈
碧麗軒背山面海 兼融洋房複式
薄扶林洋溢歷史氛圍 富豪聚居地
安本Ben Sheehan：高通脹下看好金融資訊科技
周顯：港府任由綠債破發 影響日後發債吸引力
【明報專訊】香港政府推出的綠色債券，居然一出便跌破了發行價，真的是前所未有的事，完全打破了我常引用的彼得林治的名句「政府賣什麼，搏命買！」的傳統認知。
相關字詞﹕
投資二三事
財經專欄
周顯
上 / 下一篇新聞
內地穩經濟細則出台 買車稅減半 支持企業在港上市 增民航應急貸款
內地5月官方製造業PMI升至49.6 勝預期
恒指「5窮月」升1.54％ 結束連跌3月
港交所：ETF通須與股票通保持一致
佳源大股東再遭斬倉 公司預告賣產
財險原總裁林智勇 涉違紀違法受查
富衛傳因市况波動推遲上市 消息人士指純屬暫緩非終止計劃
本港首季壽險新做保單保費按年升逾4%
港4月人民幣存款 增6.4%至8419億
泰加保險入稟追討吳宇 辯方申延處理傳票獲准
匯豐伙八達通試行CDI 簡化中小企貸款流程
貝殼上季收入跌四成 經調整淨利潤挫98%
「每次加息半厘至通脹返2%」 儲局理事放鷹 長債息升見2.88厘
歐元區5月通脹8.1% 歷史新高
大馬月禁360萬雞出口遏通脹
張兆聰：新能源再有新政刺激 潤電追落後
技術取勝：奈雪的茶中線或挑戰6.8元
保聯提醒外遊遇航班熔斷旅保或不保
鏡粉集資落廣告 雅仕維老闆也大嘆驚訝
劉思明：港股踏上新台階 龍源短線偏好
周顯：港府任由綠債破發 影響日後發債吸引力
湯文亮：租客也買樓 樓市將邁高峰
盧楚仁：美國5月通脹坐9望10
長實新地「飛揚」 1期400伙批預售 1房佔六成 最快本月開售
碧麗軒開齋 複式示位逾億沽
新盤搶客 十大屋苑上月187宗4個月新低
栢麗大道法團變陣申轉食肆
國際學校135萬租曦臺5萬呎舖
捷榮咖啡4302萬入市葵涌工廈
碧麗軒背山面海 兼融洋房複式
薄扶林洋溢歷史氛圍 富豪聚居地
安本Ben Sheehan：高通脹下看好金融資訊科技
內地穩經濟細則出台 買車稅減半 支持企業在港上市 增民航應急貸款
內地5月官方製造業PMI升至49.6 勝預期
恒指「5窮月」升1.54％ 結束連跌3月
港交所：ETF通須與股票通保持一致
佳源大股東再遭斬倉 公司預告賣產
財險原總裁林智勇 涉違紀違法受查
富衛傳因市况波動推遲上市 消息人士指純屬暫緩非終止計劃
本港首季壽險新做保單保費按年升逾4%
港4月人民幣存款 增6.4%至8419億
泰加保險入稟追討吳宇 辯方申延處理傳票獲准
匯豐伙八達通試行CDI 簡化中小企貸款流程
貝殼上季收入跌四成 經調整淨利潤挫98%
「每次加息半厘至通脹返2%」 儲局理事放鷹 長債息升見2.88厘
歐元區5月通脹8.1% 歷史新高
大馬月禁360萬雞出口遏通脹
張兆聰：新能源再有新政刺激 潤電追落後
技術取勝：奈雪的茶中線或挑戰6.8元
保聯提醒外遊遇航班熔斷旅保或不保
鏡粉集資落廣告 雅仕維老闆也大嘆驚訝
劉思明：港股踏上新台階 龍源短線偏好
湯文亮：租客也買樓 樓市將邁高峰
盧楚仁：美國5月通脹坐9望10
長實新地「飛揚」 1期400伙批預售 1房佔六成 最快本月開售
碧麗軒開齋 複式示位逾億沽
新盤搶客 十大屋苑上月187宗4個月新低
栢麗大道法團變陣申轉食肆
國際學校135萬租曦臺5萬呎舖
捷榮咖啡4302萬入市葵涌工廈
碧麗軒背山面海 兼融洋房複式
薄扶林洋溢歷史氛圍 富豪聚居地
安本Ben Sheehan：高通脹下看好金融資訊科技
prev
next