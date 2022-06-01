保聯提醒外遊遇航班熔斷旅保或不保

如果旅遊期間感染新冠疫情，保聯話有半數以上保險公司會提供醫療費用保障，包括住院費用；有部分保險公司為確診旅客提供縮短旅程保障。若出發前感染，部分保險公司有提供特定日期內取消旅程嘅保障。

旅遊染疫 逾半保險公司提供醫療費保障

不過如果唔係因為感染新冠疫情，而係受入境限制，例如不符疫苗接種規定等取消行程，或因為航班熔斷需要滯留海外，保聯話一般而言係唔包在旅遊保險嘅指定受保風險，即係唔受保。如果受保人旅遊期間因個別情况要延長保障期，就應該係原有保障期完結前同保險公司申請，公司會考慮收取額外保費嚟延長保障期。因為不同旅遊保險條款有異，保障範圍以保單條款為準，有問題就要問保險公司。

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[小琴密語]