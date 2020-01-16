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大馬月禁360萬雞出口遏通脹

【明報專訊】馬來西亞周三起禁止每月360萬隻雞出口，以緩解食物價格上漲的壓力，確保本土供應充足。新加坡部分銷售海南雞飯等雞肉食品的商販為此不知所措，部分消費者則擔心能否繼續享用喜愛的雞飯。

新加坡去年約34%的雞肉由馬來西亞進口，由當地進口的幾乎全是活雞，並在新加坡進行屠宰及冷藏。新加坡食品局（Singapore Food Agency）表示，馬來西亞的出口限制可能會導致冰鮮雞供應暫時受阻，建議消費者轉向急凍雞肉或其他肉類產品。

新加坡海南雞供應憂斷

新加坡進口商在禁令生效前，加緊提高雞肉加工效率，大量儲存雞肉，並敦促顧客接受雞胸或雞翅膀，而不是訂購全雞。部分業界人士解釋，馬來西亞的出口禁令，主要影響價格大眾化的肉雞，因為馬來西亞對其需求較高。至於價格較高的自由放養走地雞、有機農場雞等仍可繼續出口。

新加坡一些供應雞肉飯的攤販表示，會改用雪藏雞，但貨源會有一定的限制，因為至少每隻兩公斤重的雞才夠去骨拆肉，但太大的雞又會肉太老。彭博社指出，近期歐美及全球廣泛地區雞肉漲價，部分由於禽流感爆發，令大量家禽被撲殺。單是美國，今年2月以來已因為禽流感而撲殺超過3800萬隻雞及火雞。此外，烏俄危機也妨礙了家禽及家禽飼料出口，加重了部分地區的雞農負擔。

（綜合報道）

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