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歐元區5月通脹8.1% 歷史新高

【明報專訊】歐洲一再收緊對俄羅斯的制裁之際，數據顯示歐元區的通脹增長繼續加快。繼4月通脹率按年升7.4%後，5月通脹率按年升幅進一步攀升至8.1%，遠高於經濟師預期的7.7%，創歐元區歷史新高，為歐洲央行加快收緊貨幣政策增添壓力。部分市場人士揣測，歐央行可能仿傚聯儲局加息半厘的步伐。不過歐洲央行行長拉加德及該央行的首席經濟學家萊恩（Philip Lane）此前表示，貨幣政策正常化應循序漸進，準備在6月結束買債後，於7月和9月將存款利率各上調四分之一厘。

歐洲央行理事會成員Francois Villeroy de Galhau表示，5月的通脹數據證實了央行對通脹上升的預期，重申「堅定地逐步實現」貨幣政策正常化的必要。

預料將加息達半厘

俄烏危機觸發大宗商品價格升勢加劇，能源價格上漲成為歐元區通脹急升的主要動力。歐元區能源價格由4月按年升37.5%，加快至5月的39.2%。通脹壓力蔓延至更多消費類別。歐元區5月的食品、酒類和煙草價格按年上漲7.5%，4月升幅為6.3%。剔除波動較大的能源及食品價格後，歐元區5月核心通脹率按年升3.8%，較4月高出0.3個百分點。

俄烏危機料將推動能源及食品價格持續高企，經濟學家預計歐元區通脹將在未來幾個月繼續呈上升趨勢。歐元區最大經濟體德國，5月通脹率（按歐盟標準核算）按年上漲8.7%，創近半世紀高位。歐元區第二大經濟體法國，5月通脹率也按年升5.8%，創該國新高。此外，法國第一季GDP終值為按季萎縮0.2%，初值為按季持平。

（綜合報道）

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