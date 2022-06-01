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「每次加息半厘至通脹返2%」 儲局理事放鷹 長債息升見2.88厘

【明報專訊】歐洲收緊對俄羅斯原油進口的限制（詳見A19版），刺激油價重上3月初高位，加劇了市場對通脹的擔憂，恐促使主要央行加大力度遏抑通脹。面對通脹高企，聯儲局理事沃勒（Christopher Waller）釋出鷹派信號，支持在「未來幾次會議」加息半厘，強調在美國通脹率降至接近2%的目標前，他仍會維持每次會議加息半厘的觀點。這加劇了債券的沽壓，帶動美國10年期國債孳息率昨晚升至2.88厘。市場上周對聯儲局5月會議紀錄偏向較鴿派的解讀，曾使美國10年期國債孳息率回落至2.7厘水平。

歐收緊俄油進口 布油升穿124美元

美股昨在長周末後復市，3大指數早段未能承接上周的升勢，道指跌逾200點。與經濟周期相關的工業股早段下跌，3M（美：MMM）、Honeywell（美：HON）及波音（美：BA）早段下滑。布蘭特期油昨晚曾升穿每桶124美元，重上3月初高位。紐約期油曾升穿每桶119美元，創12周新高；能源股早段上漲。市場觀望美國總統拜登周二於白宮橢圓形辦公室，與聯儲局主席鮑威爾會面，討論通脹等問題。這是自去年11月，拜登宣布打算提名鮑威爾連任聯儲局主席以來，兩人的首次會面。

白宮經濟顧問狄斯（Brian Deese）表示，拜登會利用與鮑威爾的會面，強調會給聯儲局「獨立運作的空間」，以應對通脹危機。彭博社形容，白宮在公開評論中，愈來愈傾向將通脹責任交予聯儲局。民調顯示，物價上漲是美國11月中期選舉前，選民最關心的議題。

《華爾街日報》周一刊登拜登的評論文章，內容強調聯儲局「肩負控制通脹的主要責任」。拜登在文中表示，由於聯儲局努力應對通脹，就業增長速度可能會由目前每月50萬個，放緩至15 萬個左右。

市場愈來愈憂慮歐美通脹上升，可能令經濟增長放緩。歐元區通脹率已連續第7個月創歷史新高。上周公布聯儲局重視的通脹指標──剔除食品及能源價格後的核心個人消費支出（PCE）物價指數，在4月按年升4.9%，遠高於聯儲局的2%目標。

鄧普頓：聯儲局緊縮周期將更長

外界關注聯儲局加息疊加縮表的影響。在聯儲局被視為鷹派人物的沃勒表示，多個經濟模型反映，6月起展開的縮表措施，整體相當於幾次加息四分之一厘的效果，但強調這些評估並不確定。富蘭克林鄧普頓投資（Franklin Templeton Investments）指出，這次聯儲局的緊縮周期將會更長，政策利率和債券收益率將不得不高於市場目前的預期，資產價格和經濟增長的相應風險，比許多人願意承認的大。

摩根士丹利（美：MS）的分析指出，更高的通脹和更慢的增長，是市場目前的共識，上周的股市升浪將證明是另一場熊市的反彈，股價上漲得愈多，聯儲局會愈強硬。在個股走勢中，德銀（德：DBK）昨晚股價跌逾2%。德銀總部及德銀資產管理（DWS）遭德國執法部門突擊搜查，調查關於其對環境、社會及企業治理（ESG）領域的投資，有「漂綠」（Greenwashing，使用誤導性陳述，誇大其投資的環保作用）之嫌的指控。德國檢察官的聲明稱，正跟進一名舉報人的線索，稱有充分證據表明，ESG因素僅在DWS的少數投資中被考慮，有別於其基金銷售說明書所指，ESG是大量投資的考慮因素。

（綜合報道）

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