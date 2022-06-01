經濟

貝殼上季收入跌四成 經調整淨利潤挫98%

【明報專訊】內地網上地產代理平台貝殼找房（2423）上季轉盈為虧，錄得淨虧損6.18億元（人民幣，下同），去年同期為淨利潤10.59億元。調整後淨利潤按年急挫98.1%，錄得2927.6萬元。貝殼董事會主席兼首席執行官彭永東稱，期內部分城市引發疫情，加上宏觀經濟前景疲軟，對行業帶來重大不確定性，對市况繼續保持審慎。

公布最新指引料次季收入跌逾五成

截至今年3月底止3個月，貝殼成交額（GTV）按年跌45.2%至5860億元，收入按年跌39.4%至125.47億元，貼近此前指引上限。貝殼同時公布最新業務指引，預計次季收入介乎100億至105億元，相當於按年下滑56.6%至58.6%。

昨晚開市初段，貝殼ADR相較港股高逾8%。另貝殼宣布擬建立股份回購計劃，將於12個月內回購最多10億美元ADS；此計劃仍待公司股東授權獲批。

擬回購最多10億美元ADS

收入按業務劃分，新房上季收入按年下跌44%，成交額達1927億元；二手房交易成交額按年下跌46%，略好於市場水平，存量房交易成交額為3741億元。貝殼期內毛利率按年下跌5.6個百分點，最新為17.7%。公司解釋指，由於鏈家經紀人的固定薪酬成本佔收入比例相對較高，導致存量房交易的貢獻利潤率較低；以及今年第一季收入下跌，以致門店成本佔收入比例相對較高。

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