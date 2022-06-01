經濟

財險原總裁林智勇 涉違紀違法受查

【明報專訊】中國再有金融領域官員涉違紀接受調查，中央紀委國家監委網站昨日公布，中國人民財產保險股份（2328）原黨委書記、總裁林智勇涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受有關部門紀律審查和調查。公告沒有提及林智勇所涉違法事項詳情；他早於2019年已辭去財險總裁職務。財險昨日收市跌1.9%，母公司中國人保（1339）收升不足1%。

4月轉任人保「特聘專家」

現年59歲的林智勇，於2002年6月起先後在中國人保及財險工作，在2011年任職財險副總裁，並於2016年升任為集團總裁。他在2019年辭任後，擔任中國人保業務總監，直至今年4月轉任為集團「特聘專家」。

早於兩星期前，中國人民銀行貨幣政策司原司長孫國峰，同樣因涉嫌嚴重違紀違法而接受調查。中央巡視組於去年10月完成對監管機構、銀行、保險等25家金融機構的巡視工作，其後內地多名金融系統高層和官員被調查，當中包括前招商銀行（3968）行長田惠宇，於4月被指涉嫌嚴重違紀違法；福建省金融投資副總經理蔣雲明亦在同日受查。此外，中國人壽（2628）董事長王濱在今年1月被指涉嫌嚴重違紀違法接受調查，有內媒指他在中國太平（0966）和交通銀行（3328）任職期間，涉嫌洗黑錢行為。

相關字詞﹕違法違紀 中紀委 財險 林智勇

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