佳源大股東再遭斬倉 公司預告賣產

沈天晴仍持68%股權

早在5月18日，佳源國際及佳源服務（1153）突然雙雙「閃崩」及停牌，停牌前分別跌41.4%及70.6%。其後公司披露，沈天晴持有的134.8萬股曾被斬倉，原因是帳戶中的證券價值大幅下跌及未能達到追繳保證金。同日沈天晴亦曾向中融平和證券抵押所持約16.18億股佳源國際股份。當日，佳源國際指沈天晴仍持有公司36.67億股或已發行股本的74.69%。其後，佳源國際更要向另一物管股金科服務（9666）出售旗下的佳源服務約73.56%股權。公告未有交代交易作價，倘以停牌前股價計算，涉及交易的佳源服務股權市值約3.03億元。

佳源大股東早有押股「前科」，2019年佳源國際曾出現「閃崩」，單日股價跌逾八成，最終公司解釋是由於沈天晴抵押所持部分股份融資，加上有「空頭」惡意沽空才造成股價急挫。事件發生後，沈天晴強調今後仍會按其財務需要押股，但重申不會「做大的融資」。