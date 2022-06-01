恒指「5窮月」升1.54％ 結束連跌3月

恒生科指升3.02%或131點，剛好將指數在5月轉升11點或0.26%，結束6個月連跌，國指收報7416點，升2.23%，5月累升1.62%。

挑戰保歷加通道頂部

MSCI指數調整於昨日收市後生效，帶動主板成交增至2456億元。港股通昨日流入21.21億元，全月流入逾460億元。廣告類科技股急升，快手（1024）昨日升7.19%，該股昨日有13.96億元北水淨買入，百度（9888）亦升7.19%，騰訊（0700）上升3.54%。5月恒指表現最佳的是吉利（0175），累升20.58%，其次為比亞迪（1211）及信義光能（0968）。

中央昨日公布33項穩經濟政策具體細則，內需股繼續向好，海底撈（6862）上升6.27%，李寧（2331）上升4.7%。碧桂園服務（6098）上升7.99%，為表現最佳藍籌。青島啤酒（0168）開市前公布，被復星（0656）以4.69%折讓價沽清持股，佔已發行股份4.69%，不過昨日獲8.21億元北水買入，股價全日上升4.23%。

耀才：上破22500點不難

耀才證券研究部總監植耀輝表示，在內地推出政策刺激經濟，有利投資氣氛，對內需、科技、汽車股有利，6月有望延續近年升勢，恒指再上破22,300點至22,500點不難。不過國際油價回升至約120美元一桶，美國10年期債息重回2.84厘，外圍股市暫未反映通脹和加息預期再度上升，而且內地振興經濟政策成效需時觀察，會是後市隱憂。