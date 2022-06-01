內地穩經濟細則出台 買車稅減半 支持企業在港上市 增民航應急貸款

明報記者 陳麗歡

除汽車政策外，國務院昨日亦公布「紮實穩住經濟一攬子政策措施」，共有33項，包括6個面向，主要涉及退稅降費、增加補貼、加大政府採購支持中小企業力度（表1）。又明確表示支持內地企業在香港上市，依法推進符合條件的網路平台企業到海外上市。政策亦加強對民航業的扶持，增加民航應急貸款額度1500億元人民幣，適當擴大支持範圍，支持困難航空企業渡過難關。支持航空業發行2000億元人民幣債券。抓緊推動實施一批能源項目，加快推動以沙漠、戈壁、荒漠地區為重點的大型風電光伏基地建設等。

加快沙漠地區風電光伏建設

受購置稅減半的消息刺激，車股昨日全線漲，長汽（2333）升7.3％， 吉利（0175）升2.9％，比亞迪（1211）升1.8％，廣汽（2238）升2.3％，東風（0489）升2.5％。汽車經銷商五菱汽車（0305）升4.1％，永達汽車（3669）升5.6％。 三大電動車理想汽車（2015）升3.9％，蔚來（9866）升2.6％，小鵬汽車（9868）升3.1％（表2）。

乘聯會秘書長崔東樹昨日發文表示，受疫情影響加劇，乘聯會5月中旬預計今年汽車銷售達1900萬輛， 按年跌5％，現時透過購置稅優惠等諸多新政策的實施，在通過7個月促銷努力，推動全年國內汽車銷售達到2100萬輛規模，較沒有政策時的銷量增加200萬輛左右。

全年汽車銷量料可增200萬輛

至於當局5月中旬預告的新能源汽車下鄉活動，以鼓勵參加下鄉活動的新能源汽車行業的相關企業積極參與各類網絡促銷活動，支持企業與電商、互聯網平台等合作舉辦直播或網絡購車活動，通過網上促銷等方式吸引更多消費者購買。中國工信部昨日公布，參與活動汽車企業及車型，當中包一汽、東風、上汽、廣汽、奇瑞、吉利、長城、江淮、比亞迪等。惟「蔚小理」未有上榜。