薛偉傑：全球鋰需求急升 2030年恐現大缺口

早在今年3月底，Benchmark Mineral Intelligence的數據就顯示，鋰金屬當時的價格比去年同期上漲超過480%，單是今年初至3月底已上升超過120%；而《World of Statistics》4月初的數據亦顯示，鋰金屬當時的價格高達每噸78,032美元，比2021年的每噸17,000美元大升了3.59倍。就連Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）亦曾表態，該公司可能會直接大規模地涉足開採鋰礦和提煉業務。

IEA：鋰價不到年半升7倍

近日，國際能源署（International Energy Agency，IEA）開腔表示，鋰、鈷、鎳這三種金屬作為電動車鋰電池的關鍵原材料，都出現了價格急升的現象，尤其是前者。根據國際能源署數據，今年5月份鋰價已經比去年初大幅上升了7倍；鈷價上升了一倍多；鎳價亦幾乎上升了一倍。

國際能源署表示，這是由於「前所未有的電池需求」及「在新的供應能力方面缺乏結構投資」的結果。據國際能源署的年度電動汽車前景報告指，去年全球純電動車和插電式混合動力汽車銷量增長約一倍，達到660萬輛。

2030年鋰產量需增6倍

5月23日，國際能源署的最新預測更指出，由現在到2030年，全球需要增加50個全新的中型鋰礦場，鋰金屬的年產量需要增加6倍，才能夠滿足日益增長的需求。若單單倚靠現有以及正在建設的鋰礦項目，到2030年，全球將會面臨接近50%的鋰金屬需求缺口。

國際能源署更在《清潔能源轉型的礦物需求》報告中指出，2040年的鋰需求可能比現在的水平高出13倍；若果全固態鋰電池的商業化速度較快的話，2040年的鋰需求甚至可能急升至現在水平的51倍！

在內地，碳酸鋰價格亦曾經在一年內急升9倍，由去年初每噸5萬元人民幣，飈升至去年底每噸50萬元人民幣，近月才稍為回落。5月30日，工業級碳酸鋰綜合價格仍處於每噸43萬至46萬元人民幣，電池級碳酸鋰的綜合價格則處於每噸46萬至49.5萬元人民幣。

四川省最近有一間破產清盤的鋰礦開採企業的部分股權公開拍賣，本來是帳面資不抵債者，卻居然引來21個買家競投，合共出價3448次，歷時6日5夜才完成拍賣。

話說該企業擁有一個鋰礦的探礦權，該公司約54.29%股權在2018年底市場價值約為12億元人民幣。但因為它本身負債10多億元人民幣，所以帳面看來應已資不抵債。在籌備拍賣階段，起拍價已一降再降，最後降至僅335萬元人民幣，在京東破產拍賣平台拍賣。

但結果卻出現熱烈競投，成交價超過20億元人民幣，比拍價高出597倍，創下拍賣業內罕見的紀錄。由於中標方還需要承擔對應股權下的8.52億元人民幣債務及6.94億元人民幣的增加勘查礦種價款。這意味中標方總共需要為那個鋰礦的開採權付出超過35.46億元人民幣。雖然這個個案可能有些極端，但也側面反映出內地業界對於鋰價走勢的看法，以及對於爭奪鋰礦資源的焦慮。據悉，內地探明鋰資源量在全球排第六，但因為消耗量太大，鋰資源的對外倚存度高達85%，本土只能開採和供應約15%。

南美四國擬組鋰出口國組織

公開資料顯示，全球近80%鋰資源產量主要集中在美洲和澳洲。據美國地質調查局（USGS）的統計，當中智利、墨西哥、阿根廷、玻利維亞所處的南美「鋰三角」地區擁有接近全世界56%的鋰金屬資源。其中智利是全球鋰資源儲量最豐富的國家，也是全球第二大鋰生產國。2020年，智利的鋰資源儲量為920萬噸鋰金屬當量，佔全球鋰資源儲量的44%。根據「上海有色網」的數據，2021年智利鋰礦產能佔全球總產能的24%。

墨西哥總統洛佩斯在5月3日表示，墨西哥正與智利、阿根廷、玻利維亞商討合作創建一個鋰業協會，以便4個國家可以分享它們在開發電池相關礦產方面的經驗。

當然，有些說話他們毋須說出口，公眾也可以估計到：最重要的是希望該協會未來發展到好像石油輸出國組織（OPEC）那麼大的影響力和定價權，將它們的國家利益最大化。

明報記者 薛偉傑

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