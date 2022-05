梁天卓：生女是婚姻亮紅燈的導火線

的確,不少研究發現小孩的出現會影響和諧的婚姻。早在50年前,〈Marital Satisfaction Over the Family Life Cycle〉論文指出,在懷孕前至小孩上學期間,母親們對她們婚姻出現不滿的比例平均由12%上升至30%,其中在小孩出生第一年上升的幅度最大。即使父母在幾十年後成為祖父母後,小孩對這段婚姻的「破壞」仍未能完全恢復。

忙於湊仔 父母性生活或大受影響

為什麼小孩對婚姻的破壞力這麼大?學術界的研究指出有幾個可能。第一是小孩出生後父母的性生活大受影響。這不難理解:新手父母忙於湊仔,哪有時間幹那回事?在學術文章〈The frequency of sexual intercourse reported by women: a review of community-based studies and factors limiting their conclusions〉裏,研究人員發現小孩的出現(尤其是小孩剛出生的時候)的確會令父母的性生活次數下降。不過,平均來說,母親對婚姻有更多不滿,但她們對性的渴求一般比父親為低,這因素對婚姻可能有影響,但應該不是決定性的。

第二個可能是新手父母太過忙於湊仔。有小孩的朋友都會知道,當小孩出世後,由餵奶到洗澡,由換尿布到陪玩耍,這是一份沒有下班時間的工作。

即使家中有家人或家傭幫忙,但是幫小朋友報名上興趣班及籌備小朋友報讀名校都是一些身心俱疲的折磨。從數據上看這似乎是言之成理:母親平均在小孩出生後承擔更多家務,同時她們亦對婚姻有更多不滿。

教育子女方式有分歧

第三個可能是對教育子女的方式出現分歧,尤其是當小孩是女孩子。在〈Daughters and Divorce〉論文裏,兩位經濟學者分析荷蘭的數據發現,如果一對父母的首名孩子是女兒,而當這名女兒是15歲時,她的父母離婚機會率比首名孩子是兒子的會高出9%!在美國,這女兒導致的額外離婚率更高!

幸好我和太太生了兩個都是兒子(一笑)。

中大亞太研究所經濟研究中心成員 facebook.com/economics3.0

(本網發表的文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。)

[梁天卓 經濟學爸]