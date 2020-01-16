員工指DONKI要求簽新約減薪

工會聯絡人林志忠透露，暫時收到10多位DONKI員工因此事求助，涉及屯門、銅鑼灣、淘大等分店，減薪金額普遍是每月200元。他促請DONKI收回減薪方案，減少對員工生計影響，並為員工提供更好的工作環境。

稱拒簽會被辭退

林志忠強調，公司的成功和不斷發展離不開員工的努力，對於企業賺取巨額利潤的同時，仍對部分員工薪酬作出削減，表示遺憾和失望。

翻查DONKI母企Pan Pacific International Holdings（日：7532）最新業績，截至今年3月底止第三季，公司總收入按年增加9%至45.28億日圓（約2.78億港元），毛利按年增加11.5%至13.25億日圓（約8100萬港元）。若以地區劃分，亞太區以毛利率35.9%跑贏集團整體32.9%；當中又以香港毛利率36.3%最高，按年增加1.1個百分點。