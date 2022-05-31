張茵家族旗下公司 控前高層挪移收益 名下基金承受炒股損失 入稟追討逾6300萬

【明報專訊】前中國女首富、玖紙（2689）董事長張茵及其丈夫劉名中旗下投資公司金龍世興資產管理爆出訴訟，該公司繼去年底入稟指控前行政總裁梁昊嚴重失當，至上周三（25日）再入稟高等法院，指控該公司另一前高層、梁妻李卿囡，涉嫌透過違規安排將買賣股票交易得益轉移至梁昊相關的Hover基金，交易損失則由劉名中等持有的Seahawk Fund（海鷹基金），因此向李卿囡及Hover基金追討相關損失約807.39萬美元（約6337萬港元）。
明報記者
根據入稟狀，原告為由劉名中、張茵，二人兒子劉晉嵩，以及張茵胞弟張成飛持有的投資公司金龍世興，被告為李卿囡及Hover基金。據案情指出，金龍世興同時為海鷹基金、Hover基金的投資經理，其中海鷹基金主要由劉名中家族擁有，梁昊持有小量權益，主要投資中港及美股；至於Hover Fund，梁昊及其親屬持有權益逾半（見圖）。
梁昊夫婦先後被起訴
代張茵家族投資 炒股得益歸己
梁昊由2018年10月至今年5月為金龍世興董事，並曾出任該公司行政總裁兼首席投資官，負責所有涉及海鷹基金及Hover基金的投資決定；至於李卿囡則由2020年4月開始出任金龍世興董事總經理，主要負責Hover基金相關的投資決定。
入稟狀指涉32宗違規交易
入稟狀提到，梁昊涉嫌在2021年6至12月期間，進行32宗有違操作常規的交易，並且在完成交易後始向公司匯報，當中涉及在9宗虧損交易中，將其中8宗分配予海鷹基金，涉及約476.28萬美元損失；另將23項獲利交易撥歸Hover基金，涉及盈利約331.1萬美元。
金龍世興至去年11月起開始向梁昊展開調查，梁昊當時承認有關行為，並解釋是因為遭李卿囡責罵，指他令Hover基金蝕錢，才進行相關交易安排，並承諾不會再在完成交易後始通報公司，惟梁昊其後仍然有23宗交易是延遲申報。金龍世興其後在去年12月30日終止梁昊職務，並於今年1月13日向證監會及商業罪案調查科舉報。
指梁解䆁犯案因被妻責罵
金龍世興指出，因應李卿囡在公司任職，卻未能基於金龍世興最佳利益行事，並為不正當目的而越權，構成利益衝突，因應公司遭到合共807.39萬美元損失，與梁昊同樣負有賠償責任，因此對她及Hover Fund展開追討，要求彌償。