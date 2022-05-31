蔡志明家族入股星島 打救佳兆業 購14.2%股權 料變相向郭英成「泵水」逾億

明報記者 陳偉燊

消息公布後，星島股價昨日升9.2%。根據公告，郭曉亭是在上周五（27日）簽署買賣協議，向蔡出售所持1.25億股星島股份，完成交易後，郭曉亭與蔡加讚將各佔14.2%股權（見圖）。同時，蔡加讚由獨立非執行董事調任為執行董事，與郭英成同任聯席主席，每月收取1元象徵式董事酬金，並委任立法會前主席范徐麗泰兒子、律師范駿華為獨董。以星島昨日收市價0.475元計，蔡加讚今次購入的14.2%星島股份，市值約5935.6萬元。

蔡加讚任執董聯席主席

翻查資料，郭曉亭是在去年1月宣布，以每股1.5元、總作價近3.7億元向星島前主席兼大股東何柱國收購逾2.46億股，以昨日收市價計，該批股份至今虧損近七成。

據悉，星島昨日運作如常，並沒有太大變動。雖然今次郭曉亭售股僅距入主約一年多時間，但由於佳兆業以至郭英成家族財務壓力甚巨，因此市場早已傳出蔡志明會再度出手，助郭英成接手星島。

事實上，早在2014年佳兆業陷入危機，掙扎多時後終於復牌，蔡志明在該股復牌前出資5億元購入股份支持，開始令市場注意到兩者關係；其後已除牌的康宏因主要股東、蔡志明昔日生意伙伴曹貴子被控陷入停牌，郭英成兒子郭曉群亦突然現身成為主要股東，與台灣富邦金控爭奪公司控股權。

直至近期佳兆業再陷財困，蔡志明再度出手，在今次購入星島股權向郭英成「泵水」前，去年12月已傳出他斥資37.7億元向佳兆業收購屯門青山灣項目。

料郭英成陷財困 交易不意外

宏高證券投資經理梁杰文認為，儘管是次星島股權交易沒有對外披露作價，但他指收購交易多以公司產淨值及過往作價為依據，考慮到星島手上持有約5億元現金，扣除約1億元負債，估計交易作價或逾1億元。若買賣雙方關係良好，郭氏甚至有機會平手離場。此外，蔡加讚在星島持股僅約14.2%，關注星島日後會否出現其他股東作出挑戰。