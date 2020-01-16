KOKO HILLS居高臨下眺維港

明報記者 陳寶恩

攝影 鍾林枝、劉焌陶

KOKO HILLS項目分3期發展，是次介紹的KOKO HILLS屬第一期，於2020年中開始以樓花形式銷售。項目提供413伙，單位實用面積介乎345至2024方呎，標準單位涵蓋1至4房雙套房連工作間及洗手間，主打2房及3房單位，數目佔全盤八成，適合換樓客及區內分支家庭。至於入場門檻最低的1房單位，數量佔全盤不足一成，屬區內較罕有的細單位。項目自2020年7月推出以來，累積售約230伙。

主打2、3房 最細1房345呎

KOKO HILLS所屬地段，過往曾為茶果嶺高嶺土礦場一部分，現今發展為大型住宅屋苑，賣點之一是不少向南單位可享維港海景。另外，屋苑距離港鐵藍田站僅約5分鐘步程，擁有地利優勢，位置上自成一國。KOKO HILLS早前已取得入伙紙，預計關鍵日期為今年9月，現時距入伙日期只約4個月。

是次介紹的兩個無改動現樓示範單位，其中一個是5座21樓A室，實用面積770方呎，屬3房套房連儲物室間隔；單位入門即為長形客飯大廳，整體間隔方正，讓戶主易於擺放家俬。

3房大廳與房間均享開揚景

大廳外連露台，外望維港、港島東一帶市區景。單位大門右側為儲物室連廁所，廚房則屬梗廚設計，採淺木色系配搭白色廚櫃，牆身用上灰白雲石紋，配備德國品牌廚具、雪櫃、洗衣乾衣機等。

各寢室以一條長走廊連貫，3間睡房均與客廳同坐向，外望海景。主人套房位於走廊盡頭，設計師特意在房內預留空間，用以擺放衣櫃或梳妝枱，方便戶主收納衣物或打扮；主人房浴室設有浴缸，牆身主要選用雲石紋設計，感覺時尚典雅。

另一現樓示範單位為同層E室，實用面積459方呎，屬2房間隔；單位進入大門旁邊就是開放式廚房，基本家電配套齊備，而開放式廚房設計亦可增添大廳空間感。客廳與兩個睡房同樣向北，景觀以翠綠山景為主，亦可望到藍田至觀塘一帶市景。

會所引Mountain Resort概念

屋苑住客會所名為Club KOKO，室內面積約3.2萬方呎，室外面積約2.2萬方呎，設計師將Mountain Resort概念融入多項戶外設施之中。會所主要設施包括泳池，其中一個50米標準池，適合游泳健兒鍛煉身體。此外設有24小時健身室、跑步徑、兒童遊樂場等，可讓一家大小假日放鬆一下。

■有片睇

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