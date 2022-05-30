太古城3房1288萬沽 原業主37年賺19倍

信置（0083）牽頭發展的將軍澳日出康城11期Villa Garda，即將推出之際，中原高級分區營業董事伍錦基表示，日出康城最新一宗二手成交，來自首都5座左翼低層D室，實用面積705方呎3房間隔、望山景及市景，原業主去年7月以1100萬元放盤，至近日累減172萬或16%，以928萬元易手、實呎13,163元。原業主2016年以705萬元購入，帳面賺約223萬元或32%。

康城新盤將推 首都3房928萬易手

香港置業首席分區董事劉浩勤表示，將軍澳同區帝景灣6座中層D室，實用面積586方呎2房連儲物房設計，原業主開價1200萬元，減價62萬元或5%後，以1138萬元售、實呎19,420元；原業主2015年6月以870.6萬元一手購入，帳面賺267.4萬元或31%。

中原區域營業經理胡耀祖表示，馬鞍山銀湖．天峰7座中層E室，實用面積573方呎2房戶，原業主開價910萬元，議價後以890萬元售出，即減價20萬元或2%、實呎15,532元；原業主2019年855萬元購入，3年帳面賺35萬元或4%，惟計及各項雜費，料實蝕約10萬元或1%離場。

銀湖．天峰2房業主或損手10萬離場

此外，中原表示，十大指標屋苑過去2日錄約14宗成交，按周升3宗或27%，零成交屋苑減至1個、為沙田第一城，其餘9個屋苑均有開單，當中將軍澳新都城最暢旺，錄3宗成交。美聯亦指過去兩日十大屋苑錄14宗成交，按周持平。