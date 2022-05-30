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永安達預留10億「彈藥」收購工廈

【明報專訊】雖然第五波疫情重創寫字樓及商舖市道，惟部分投資者仍銳意在工商物業市場「插旗」；積極在本港作房地產投資的永安達集團，早前就成立全新品牌蜂鳥資本，主力發展工廈活化項目，首個位處葵涌的工作室項目「O'Nest 傲晴」已展開銷售，當中186方呎工作室售價約185.5萬元起，集團更預計未來投放最少10億元收購工廈物業，以強化發展。

永安達集團董事總經理陳賢翰接受專訪時稱，集團於1994年成立，主力在廣東省從事商業發展及房地產投資，近年亦有參與創業投資和孵化器的發展，過去4年來，除協助逾200家初創企進駐大灣區外，亦新成立蜂鳥資本，以強化物業發展範籌。

陳賢翰：看好西九龍新界南工廈前景

陳認為，雖然過去兩年有不少香港人移民，但長遠而言，本港經濟「不會死」，特別是本港物業市場穩定性高，加上活化工廈政策有利工廈發展前景，集團計劃未來投放逾10億元，以作工廈活化發展，並特別看好西九龍、新界南一帶工廈物業，因鄰近深圳灣口岸、港珠澳大橋等大型基建。

他表示：「目前本港與內地尚未通關，但市場對工廈的需求仍有增無減，未來通關後，需求或更大。」

永安達集團在本港持有不少商舖、舊樓等物業，部分位處荃灣、元朗一帶，每年亦有增加收購物業，平均每年涉資約7億至8億元。

O'Nest傲晴推售工作室 入場費185萬

蜂鳥資本營運總監洪千媃表示，集團購入葵涌葵昌路90號美和工業大廈全層物業後，再改裝、裝修和室內設計，現發展為「O'Nest 傲晴」，提供27個建築面積介乎181至321方呎工作室，戶戶設窗戶及儲物室、設有智能家居系統等，投資額約6000萬元，新近以約185.5萬至301.5萬元推出市場發售，預計悉數沽清，可套現約7000萬元。

她續稱，為協助初創企業發展，集團會提供業務支援服務，包括大灣區工商註冊服務、品牌推廣服務等。

資料顯示，「O'Nest 傲晴」位於美和工業大廈13樓全層，永安達集團在2021年3月向資深投資者羅守輝或有關人士以2930萬元購入，以全層樓面約7000方呎計，呎價約4186元。

另中原（工商舖）工商部董事郭楚華表示，近年葵荃區漸由傳統工業區轉型為商貿區，該區今年第一季錄約353宗工廈成交，佔整體市場工廈成交宗數約45%。

明報記者 甘潔瑩

[專訪]

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