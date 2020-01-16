經濟

香港地產

信置系樓盤5月沽982伙 吸金逾91億稱冠

【明報專訊】5月即將完結，綜合市場資訊，5月截至昨日（29日），整體一手新盤成交累錄約1450宗（見圖），據成交紀錄冊顯示，信置（0083）系樓盤期間累售約982伙（佔同期大市總成交量約67%）、吸金總額料高逾91.46億元，料為5月賣樓王；當中與嘉華（0173）、中海外（0688）等合作元朗錦上路站柏瓏系列，5月累售約967伙、套現逾88億元；何文田嘉道理道ST GEORGE'S MANSIONS售1伙，成交價1.05億元。

此外，信置同系已屆現樓的西貢對面海133 PORTOFINO，最新以2180萬元售出2座2樓A室，實用1076方呎3房連套房間隔，實呎20,260元。

臨近6月，新盤提速部署開售；新地（0016）大埔白石角Silicon Hill 第1期，最新加推第3張價單涉84伙。新地副董事總經理雷霆表示，是次加推84伙，折實均呎17,370元，撇除樓層和景觀因素，屬原價加推，項目自上周三（25日）起收票，5日累積收近1600票，以首3張價單共258伙計，超額約5倍。

Silicon Hill部署端午節假期首輪開售

雷霆表示，Silicon Hill第1期快將公布首個銷售安排，部署6月初端午節假期開售。至於同系太子道西Prince Central，雷霆指項目上周六首日售出8伙，平均成交呎價約2.9萬元，認為成交價理想，項目周三（6月1日）再推售4伙。新地代理總經理胡致遠補充，Silicon Hill 第1期的3號價單涉84伙，包括1房及2房，維持最高17.5%折扣，折實售價535.81萬至792.66萬元，折實實呎16,006至19,735元。

柏傲莊I本月連錄兩宗撻大訂

另一邊廂，預計9月入伙的新世界（0017）大圍站柏傲莊I ，現距入伙期約3個月，5月內連錄兩宗撻大訂；據成交紀錄冊顯示，柏傲莊I第2A座7樓A室，實用814方呎連82方呎平台、3房套間隔，去年6月以2124萬元售出、實呎2.6萬元，買家選用建築期付款，料已付樓價10%訂金，終止交易料損失逾212萬元；計及柏傲莊I 本月初另一宗3B座7樓E室撻大訂，料兩宗撻大訂，涉殺訂總額約382萬元。

上 / 下一篇新聞

華為日分公司傳裁員 低層為主 曾稱不放棄海外 現擬跨部門重整
華為日分公司傳裁員 低層為主 曾稱不放棄海外 現擬跨部門重整
華為手機業務收縮 轉型服務供應商自救
華為手機業務收縮 轉型服務供應商自救
恒指今推新ESG指數 不納入中電電能
恒指今推新ESG指數 不納入中電電能
盧啟賢：首推收藏級珠寶基金 已集資86億
盧啟賢：首推收藏級珠寶基金 已集資86億
積金局︰八成自僱人士參與強積金
積金局︰八成自僱人士參與強積金
Mojodomo：換領線上商店優惠券佔比增
Mojodomo：換領線上商店優惠券佔比增
瑞銀曹海峰：中國公募基金迎10年高增長期
瑞銀曹海峰：中國公募基金迎10年高增長期
瑞銀彭燕燕：疫情料改善 留意白酒啤酒股
瑞銀彭燕燕：疫情料改善 留意白酒啤酒股
港競爭劇 友和放眼內地灣區 電器網購地位領先 跑贏HKTVmall
港競爭劇 友和放眼內地灣區 電器網購地位領先 跑贏HKTVmall
保監局︰金融業人才流失嚴重 監管機構也被挖角 去年流失率16%
保監局︰金融業人才流失嚴重 監管機構也被挖角 去年流失率16%
中銀香港：料今年年輕客戶增兩成
中銀香港：料今年年輕客戶增兩成
P&G伙屈臣氏回收塑膠容器
P&G伙屈臣氏回收塑膠容器
無接觸檢測技術 保險醫療平台試用
無接觸檢測技術 保險醫療平台試用
世界流動通訊大會中示範 吸引外企商討合作
世界流動通訊大會中示範 吸引外企商討合作
張兆聰：恒科指博反彈佳選
張兆聰：恒科指博反彈佳選
鄺翠玲：年金公用股互補 發揮協同效應
鄺翠玲：年金公用股互補 發揮協同效應
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：IPO料回升 港交所購11403
金子：IPO料回升 港交所購11403
張兆聰：大局利反彈 二線科技股埋手
張兆聰：大局利反彈 二線科技股埋手
伍禮賢：吉利料受惠國務院穩經濟措施
伍禮賢：吉利料受惠國務院穩經濟措施
內地今輪疫後反彈遜2020年
內地今輪疫後反彈遜2020年
洪龍荃、傅可怡：網絡安全行業迎順風
洪龍荃、傅可怡：網絡安全行業迎順風
陳大為：人多口雜的聯儲局
陳大為：人多口雜的聯儲局
《幫你格價》：精選The Club積分貼市價禮品
《幫你格價》：精選The Club積分貼市價禮品
沈永年：深珠合作示範區創就業
沈永年：深珠合作示範區創就業
梁振輝：嚴選商品貨幣 澳元較吸引
梁振輝：嚴選商品貨幣 澳元較吸引
詹歷富：當數碼資產遇上ESG
詹歷富：當數碼資產遇上ESG
謝偉銓：優化補償制度 加快土地發展
謝偉銓：優化補償制度 加快土地發展
劉思明：投資者對救市信心 且看本周股市
劉思明：投資者對救市信心 且看本周股市
林少陽：港股超跌後迎來機會
林少陽：港股超跌後迎來機會
技術取勝：中信建投處上升通道
技術取勝：中信建投處上升通道
李聲揚：貧富懸殊誰受惠？
李聲揚：貧富懸殊誰受惠？
徐家健：管制黃牛的經濟效果
徐家健：管制黃牛的經濟效果
艾雲豪：私募基金神秘的回報率
艾雲豪：私募基金神秘的回報率
李順威：衰退憂慮下的股市反彈
李順威：衰退憂慮下的股市反彈
劉思明：強勢股主導去向 中鐵長飛回調吸
劉思明：強勢股主導去向 中鐵長飛回調吸
何啟聰：憧憬國策支持 比亞迪牛53936
何啟聰：憧憬國策支持 比亞迪牛53936
瑞銀亞洲：大行下調目標價 阿里Put 12918
瑞銀亞洲：大行下調目標價 阿里Put 12918
摩根大通亞洲：冀績後突破區間 美團購14057
摩根大通亞洲：冀績後突破區間 美團購14057
周顯：參觀新經濟藝術展 免變老海鮮
周顯：參觀新經濟藝術展 免變老海鮮
張佩儀：MPF旨在保退休 不應隨意提早取
張佩儀：MPF旨在保退休 不應隨意提早取
王弼：粉絲價大跌 天九翅大平賣
王弼：粉絲價大跌 天九翅大平賣
曾淵滄：內地谷基建REIT 越交寧滬料響應
曾淵滄：內地谷基建REIT 越交寧滬料響應
湯文亮：愚公移民之孫子兵法
湯文亮：愚公移民之孫子兵法
陳永傑：港樓仍是供不應求
陳永傑：港樓仍是供不應求
廖偉強：「家庭式」投資物業
廖偉強：「家庭式」投資物業
布少明：樓市漸穩 前景看俏
布少明：樓市漸穩 前景看俏
馬泰陽：息魔雖殺到 無阻換樓熱
馬泰陽：息魔雖殺到 無阻換樓熱
6焦點新盤4820伙下月搶攻市場 日出康城11期Villa Garda 今啟動宣傳
6焦點新盤4820伙下月搶攻市場 日出康城11期Villa Garda 今啟動宣傳
永安達預留10億「彈藥」收購工廈
永安達預留10億「彈藥」收購工廈
4月商舖買賣102宗 連跌兩個月後回升
4月商舖買賣102宗 連跌兩個月後回升
太古城3房1288萬沽 原業主37年賺19倍
太古城3房1288萬沽 原業主37年賺19倍
KOKO HILLS居高臨下眺維港
KOKO HILLS居高臨下眺維港
杏花邨均呎升至1.63萬
杏花邨均呎升至1.63萬
退休遇高通脹 保值有法
退休遇高通脹 保值有法