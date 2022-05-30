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投資策略

布少明：樓市漸穩 前景看俏

【明報專訊】自從第5波疫情在今年首季爆發以來，香港樓市大吹淡風，導致整體樓市表現「失常」，購買力不斷積壓。然而，隨着政府公布「波叔plan」，加上自從4月下旬開始，政府漸漸放寬防疫措施，香港經濟及樓市逐漸恢復「正常運作」。

樓市逐漸恢復正常後，交投及樓價反彈，導致二手業主議價空間明顯收窄。根據美聯物業分行統計，目前十大二手指標屋苑議價空間，較3月份疫情高峰期間有所收窄，幅度由2%至7%左右，甚至出現反價成交個案，可見樓市的信心逐步恢復。

樓價方面，日前差估署公布4月份私人住宅售價指數，按月升約0.5%，而今年首4個月跌幅亦收窄至2.5%；至於由本行編製的「美聯樓價指數」亦同步回升，最新報169.15點，較4月初公布的指數累升約2%，年內跌幅收窄至約1.4%。若從不同數據分析，個人對後市感樂觀。據美聯物業分行統計，5月份最後一個周末（5月28至29日）15個指標屋苑預睇樓量錄得約466組客，雖較之前一個周末約501組有所回落，但仍維持不俗水平，揭示買家入市積極。數據顯示，若統計3月1日至5月25日的3個月二手註冊量，逾1000萬至1200萬元錄874宗註冊，急升約六成半，但二手市場仍不乏承接力。

另一邊廂，大型新盤的銷情亦反映市場購買力。近期一手強勢毋須多言，交投已連續兩月超越千伙，相信6月份有望增至2000宗。一手交投持續暢旺以外，預期二手買家亦漸漸「接受現實」以市價入市，帶動二手交投向好。再者，政府新班子即將上場，明顯以實行全面通關為優先處理的要務，所以中港恢復通關、北水重臨只屬時間問題，樓市料繼續走強。

美聯物業住宅部行政總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[布少明]

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