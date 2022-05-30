廖偉強：「家庭式」投資物業

今年是回歸25周年，樓市在過去25年間經歷起落。九七金融風暴後，樓市飽受衝擊，加上政府推出的「八萬五」建屋政策，樓價在幾年之間急瀉六成至七成；而到了2003年，SARS疫情過後，中央政府為了振興香港的經濟，推出自由行，令香港的樓價幾年之間收復失地。後來，香港政府因應樓價升勢過急，推出打擊樓價的措施，應運而生的辣招包括有額外印花稅、買家印花稅及從價印花稅等。當年辣招的推出，主要是針對炒家、外地買家及投資者，直到今天的住宅買賣嚴格上只有用家市場！

目前的住宅買賣的炒家肯定已經銷聲匿迹，短期轉售的成本需要兩成稅款，炒家不容易賺錢，投資者想購買第二套物業需要額外付出15%稅款。那麼，目前真完全沒有投資者嗎？答案當然不是，只是以往用個人名字投資，到今天轉變為用家庭成員名字作為投資的取代方式。很多時在新盤市場見到年輕買家，其實只是父母為減低額外稅款而以子女之名來置業。所以，今天在政府的統計上，比較難以界定投資者的真實數量！

利嘉閣地產總裁

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[廖偉強]