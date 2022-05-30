經濟
陳永傑

投資策略

陳永傑：港樓仍是供不應求

【明報專訊】本港今年私樓落成量按年大升近60%，至2.28萬伙，創出2004年以來最高紀錄。政府估計本港今年私樓落成量創出2004年以來最多。因香港過往樓宇供應量長期供不應求，一年增至逾2萬伙，對樓市影響不大。

差餉物業估價署發表最新香港物業報告顯示，估計今年私樓落成量會增加至22,851伙，按年上升58.8%，創出2004年以來最高紀錄。當中64%會來自新界，九龍及港島各佔23%及13%，今年1076方呎以下中小型單位落成量，達到21,098伙，佔全年落成量超過90%，大型單位落成量會大升3.7倍，至1753伙。

去年私人住宅落成量14,386伙，按年下跌31%，其中位於九龍及新界分別佔48%及46%，以西貢供應最多，佔落成量達到29%。空置率略為下降0.2個百分點至4.1%。

明年落成量會略為回落，至21,848伙。筆者對於間中一年住宅落成量增加，不會覺得對樓市造成顯著衝擊。本港政府努力開發土地建屋，卻長期落後，一直追不上市場需求。而且造地建屋需時甚長，但居住需求永遠走在供應之前，一直以來香港住屋都是求過於供，難以解決。

不然，私人樓市怎會出現如此多人居住在劏房，等候上樓改善居住環境。許多劏房居民目標是上樓入住公屋，但許多市民上樓卻是等到望穿秋水，輪候時間愈來愈長。

房屋署表示，截至今年3月底止，公屋一般申請者的平均輪候時間，進一步上升至6.1年，當中長者一人申請者的平均輪候時間為4.1年。兩項輪候時間都較上季增加0.1年。公屋輪候也不斷加時，只會令私樓變得更捉襟見肘！

中原地產亞太區住宅部總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[陳永傑]

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