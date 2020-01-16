瑞銀亞洲：大行下調目標價 阿里Put 12918

【明報專訊】港股上周五在阿里巴巴（9988）一直領升下，帶動恒指全日升581點，收報20,697點。阿里巴巴上周四收市後公布業績，去年度第四季收入達2040.5億元人民幣，按年增長近9%，較預期的2006億元人民幣好，但受疫情所帶來的不明朗，未能夠提供新的財政年度收入指引，當中存在隱憂。阿里績後曾升逾13%，收報91元，上望50天線水平。
阿里的收入較預期為好，多間大行維持唱好阿里，但趁機下調目標價；根據瑞銀上周五紀錄，阿里的相關淡倉得到顯著資金支持，反映市場仍然看淡阿里的後市的表現。
如投資者看淡阿里，可留意阿里認沽證12918，行使價65.88元，2022年9月到期，有效槓桿約4倍；如希望以熊證作部署的投資者，亦可留意阿里熊證50489，收回價100元，行使價102元，2023年2月到期，有效槓桿約7.8倍。
（本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約,投資者可能無法收回部份或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N類牛熊證投資者將不獲發任何金額;而(ii) R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。©UBS 2020。版權所有。）
（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）