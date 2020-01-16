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何啟聰

投資策略

何啟聰：憧憬國策支持 比亞迪牛53936

【明報專訊】新能源汽車股比亞迪股份（1211）持續高企，上周五高位曾升逾3%至273元以上，收市升近2%。憧憬受惠國策支持購車消費，向上觀望突破近日高位約275元，250元關口或已建立支持。

比亞迪好倉繼續吸引資金加注追貨，但近期上升動力似乎較早前略減，淡倉亦開始有投資者反手部署。500兌1中距離比亞迪牛熊證的槓桿，普遍較活躍比亞迪窩輪的實際槓桿高，而且面值低、免除引伸波幅影響，對短線部署的投資者或較吸引。看好或可考慮比亞迪牛證53936，收回價251元，行使價247元，槓桿比率約11.7倍。相反看淡或可留意比亞迪熊證59388，收回價289元，行使價293元，槓桿比率約10.3倍。

（免責聲明：筆者為瑞士信貸(香港)有限公司的代表及證監會持牌人，並無持有相關上市公司的任何財務權益。本文內容不構成要約、建議或促使任何人士提呈買賣或認購任何證券。結構性產品價格可升可跌，投資者或會蒙受全盤損失。結構性產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止， R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不反映將來表現。投資者應瞭解風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。瑞信之聯屬公司為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者。）

瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[何啟聰]

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