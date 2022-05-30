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2022年5月30日星期一
李聲揚 股市非常道
投資策略
華為日分公司傳裁員 低層為主 曾稱不放棄海外 現擬跨部門重整
華為手機業務收縮 轉型服務供應商自救
恒指今推新ESG指數 不納入中電電能
盧啟賢：首推收藏級珠寶基金 已集資86億
積金局︰八成自僱人士參與強積金
Mojodomo：換領線上商店優惠券佔比增
瑞銀曹海峰：中國公募基金迎10年高增長期
瑞銀彭燕燕：疫情料改善 留意白酒啤酒股
港競爭劇 友和放眼內地灣區 電器網購地位領先 跑贏HKTVmall
保監局︰金融業人才流失嚴重 監管機構也被挖角 去年流失率16%
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P&G伙屈臣氏回收塑膠容器
無接觸檢測技術 保險醫療平台試用
世界流動通訊大會中示範 吸引外企商討合作
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鄺翠玲：年金公用股互補 發揮協同效應
環球經濟數據
金子：IPO料回升 港交所購11403
張兆聰：大局利反彈 二線科技股埋手
伍禮賢：吉利料受惠國務院穩經濟措施
內地今輪疫後反彈遜2020年
洪龍荃、傅可怡：網絡安全行業迎順風
陳大為：人多口雜的聯儲局
《幫你格價》：精選The Club積分貼市價禮品
沈永年：深珠合作示範區創就業
梁振輝：嚴選商品貨幣 澳元較吸引
詹歷富：當數碼資產遇上ESG
謝偉銓：優化補償制度 加快土地發展
劉思明：投資者對救市信心 且看本周股市
林少陽：港股超跌後迎來機會
技術取勝：中信建投處上升通道
李聲揚：貧富懸殊誰受惠？
徐家健：管制黃牛的經濟效果
艾雲豪：私募基金神秘的回報率
李順威：衰退憂慮下的股市反彈
劉思明：強勢股主導去向 中鐵長飛回調吸
何啟聰：憧憬國策支持 比亞迪牛53936
瑞銀亞洲：大行下調目標價 阿里Put 12918
摩根大通亞洲：冀績後突破區間 美團購14057
周顯：參觀新經濟藝術展 免變老海鮮
張佩儀：MPF旨在保退休 不應隨意提早取
王弼：粉絲價大跌 天九翅大平賣
曾淵滄：內地谷基建REIT 越交寧滬料響應
湯文亮：愚公移民之孫子兵法
陳永傑：港樓仍是供不應求
廖偉強：「家庭式」投資物業
布少明：樓市漸穩 前景看俏
馬泰陽：息魔雖殺到 無阻換樓熱
6焦點新盤4820伙下月搶攻市場 日出康城11期Villa Garda 今啟動宣傳
信置系樓盤5月沽982伙 吸金逾91億稱冠
永安達預留10億「彈藥」收購工廈
4月商舖買賣102宗 連跌兩個月後回升
太古城3房1288萬沽 原業主37年賺19倍
KOKO HILLS居高臨下眺維港
杏花邨均呎升至1.63萬
退休遇高通脹 保值有法
李聲揚：貧富懸殊誰受惠？
【明報專訊】上星期美股全線反彈，三大指數升近7%，很好，但筆者兩星期前在Patreon提出美股應該經已「見底」，現在人人才說「通脹見頂」，又說不擔心衰退，是有點強行解釋股市。
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