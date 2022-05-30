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梁振輝 匯市前瞻

投資策略

梁振輝：嚴選商品貨幣 澳元較吸引

【明報專訊】聯儲局5月份會議紀錄顯示，將維持政策靈活，並可能在今年稍後時間暫停加息，美元指數因而受壓，亦令風險資產表現優於避險資產。我們維持看好澳元、加元和紐元近期以至未來12個月的觀點，因為美元整體上升的趨勢預料將會見頂，至少會出現顯著的向下修正，甚至開展中長期跌勢。

3隻商品貨幣的主要驅動因素包括強勁的商品需求、央行的鷹派取態、便宜的估值和中性的市場倉位。而該3個國家的央行之中，新西蘭央行的利率正常化周期較為領先，上星期新西蘭加息50個基點，並採取更為鷹派的貨幣政策，然而新西蘭出口貨物種類分類不太多元，因此我們預期紐元可能在未來幾周內追隨其他商品貨幣的升勢，而非處於領導地位。

我們對澳元的偏好稍稍高於加元，首先是澳洲的貿易條件相對具吸引力，其出口貨品價格高於進口貨品價格，其次澳洲央行的加息周期對比加拿大央行仍處於較早階段，加上澳元相對便宜及市場倉位不高。

加元受石油、木材和農產品出口驅動，對美國經濟表現的敏感度亦甚高，而澳元則受煤炭、天然氣和金屬價格驅動，對中國經濟增長表現特別敏感。美國經濟一直表現出色是加元的順風，而中國疫情、增長放緩和地緣政治則成為澳元的逆風。

最近澳洲政府大選換屆，為中澳外交關係提供新機會，如果有迹象顯示中國採取更積極的刺激措施，加上防控疫情消退，則澳元有充足的上升空間。另一方面，美國經濟增長放緩也可能相對上抑制加元表現。

渣打香港財富管理投資策略主管

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[梁振輝 匯市前瞻]

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