經濟
鄺翠玲 理財信箱

鄺翠玲：年金公用股互補 發揮協同效應

【明報專訊】陳先生（71歲）已退休多年，兒女已長大成人，現和太太（65歲）過着舒適的退休生活，暫時衣食無憂，但仍自覺有以下隱憂：

（1）他10年前擔心樓市太過熾熱而賣掉一個出租物業（套現300萬元），希望回調時再購入，但10年間樓價完全沒有停下來的趨勢，今年初才因第五波疫情稍為回落，但仍是高不可攀；另外，購入第二套物業的15%印花稅政策依然沒有改變，令再購入出租物業的想法更難實行！這筆套現後的資金一直投資於公用股收息，股價在過去10年波動不大，股息率維持在平均3.5厘的水平（平均每年可派約10萬元股息），主要用於生活費上，以這樣情况，仍可能將這筆資金再購入物業嗎？

（2）這一兩年港股輾轉向下，手頭上的公用股是10年前購入，這麼多年股市漲漲跌跌，陳先生也沒有心動換馬，資產值幸好也沒大虧本，但未來情况會否改變呢？資產配置需要調整嗎？

（3）除了這300萬元收息股，陳先生仍有約100萬元現金，每月兩老的生活費約需1.5萬元，扣除股息後，每月需由積蓄中提取約6000元補貼，老本能否支持二人的退休生活至終老呢？

首先談談再購入出租物業的問題。這是過去10年最熱門、亦是最困難的問題，因為樓價在這期間整體已升了2倍多，平均每年升幅約10%，而普遍的投資增值工具也難以持續地有這個升幅，導致落車容易上車難。

既然難以再上車，那便要將資產組合好好管理，在風險受控下爭取最佳的回報，以維持生活質素，直至最後，但也要考慮組合的變現能力。

每月淨流出6000元 恐10年耗盡現金

至於現時的公用股應怎樣調配，筆者有以下看法：

（1）短期港股仍有不少波湧，基於疫情揮之不去、各地的超級通脹引發加息周期，以及近期俄烏戰爭、資源糧食價格飈升等，對港股都有一定壓力；

（2）就算以上因素或可紓緩，基於陳先生的年紀漸長，實在應減低持股量，從而減低風險；

（3）股價在10年期間雖有升跌，但以現時「埋數」來說，沒有隨通脹增值，每年平均3.5厘派息也用於生活費上，平心而論總資產值便是跑輸通脹，長遠來說不太理想，尤其現時人均壽命愈來愈長，沒好好規劃，隨時是「人比錢長命」的情况！

以每月使用6000元的速度，手頭上的100萬元在10年後便會用盡，那時便要從公用股中套現，股息亦隨之減少，形成一個惡性循環，令資產更快耗盡。雖說始終都有這一步（因資產量不是很高），但若能延緩這時間也是好的。

（4）筆者建議將300萬元的一半撥至即享年金方案，陳先生和太太各自持有75萬元的年金計劃，每月年金料可共取得7700元的年金，另外股息也可提供4400元（每年股息攤分12個月），合共提供12,100元，從現金補貼的金額減少至2900元，只是現時的六成，大大延緩用盡現金儲備的危機。

（5）運用年金方案更可達到「鬥長命」的功能。但為何不用將公用股全都轉至年金？這是因為靈活度問題，始終穩定收入和靈活調配兩大方面也需照顧，年金主穩定，公用股主靈活，兩者互相配合，發揮協同效應。

美聯金融集團高級副總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[鄺翠玲 理財信箱]

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