P&G伙屈臣氏回收塑膠容器

【明報專訊】近年社會愈趨關注環保議題，加上新冠疫情期間市民紛紛留家抗疫，家居廢物急增。長和（0001）旗下屈臣氏集團去年聯同國際日用品巨企寶潔（P&G），開展全港「塑膠再生」塑膠容器回收計劃，首年回收量已達22萬個膠樽，較原先目標11萬個多出1倍。雙方今年繼續攜手開展回收計劃，並將種類擴展至口腔護理及潔手產品，以及推動一站式上門家居回收試驗計劃，目標今年回收量可增至27萬個，即比去年總數再升23%。
首年回收22萬膠樽 超標1倍
香港P&G可持續發展主管暨銷售總監徐浩文表示，香港回收率持續落後於台灣等鄰近地區，而公司去年與屈臣氏展開回收計劃，當中透過屈臣氏旗下逾200間門市作定點回收，隨後交由本地環保回收公司The Loops HK分類處理。
他續稱，儘管今年初受新冠疫情影響，有關計劃曾停運約兩個月，但自3月重啟計劃後，首星期回收量已回復至平均水平或以上；截至4月底，平均每月回收量均有10%至12%增長，可見回收率不斷上升。
研把回收廢物變再生用品
新冠疫情下不少市民習慣網購、外賣等生活模式，因而衍生大量家居廢物。徐浩文表示，計劃最快於下月試行一站式家居廢物回收，其中可回收廢物種類將增至31種，大大增加回收量。他又稱，公司將於今年底踏入「循環機制」新一個階段，即把回收的廢物變成再生用品，率先研究將回收膠樽重造成店內層列用品。