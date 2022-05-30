中銀香港：料今年年輕客戶增兩成

按投資需要 提供小額產品

虛擬銀行常以高息吸客，何偉文表示他們亦有提供利率優惠，不過並非其主要策略。他指年輕客戶使用手機服務為主，而該行線上服務能力齊全，例如低投資門檻產品、支付工具、一站式置業手機應用程式等，亦注重改善客戶體驗，相信可在吸引新客開戶後，繼續使用其服務。

財富管理向來是零售銀行的業務重點，不過，何偉文指出，年輕客群一般資金不多，因此資產管理規模並非其關注重點，不會大大推動他們入市投資，而是透過小額產品讓他們開始使用其服務，嘗試投資，維持良好關係，待他們累積財富後，照顧他們更複雜的投資需要，不少高端客戶，過去與該行有數十年的客戶關係。

拓16歲至17歲客戶服務

除了18歲以上客戶，何偉文表示，該行亦在拓展16歲至17歲客戶，提出針對服務，例如可開設自己的手機銀行服務，進行外幣兌換、繳費等服務。該行亦設有家庭證券帳戶，待子女成年後，家長可將股票免手續費轉倉至子女的個人證券帳戶。