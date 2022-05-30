保監局︰金融業人才流失嚴重 監管機構也被挖角 去年流失率16%

姚建華：疫情措施放鬆 人才會回來

保監局行政總監張雲正表示，除了疫情防控外，整體經濟轉差也增加保險人員離開業界的誘因。保監局也面對員工流失問題，去年流失率較2020年增7個百分點至16%，目前330個職位中有10%空缺。張雲正表示，保監局接手保險中介人監管後，已經開始處理保聯時代以後的新增個案，保險公司因此向保監局挖角合規人員。雖然人手減少對運作難免有影響，不過張雲正認為，這也反映監管制度有效，保險公司要為此作好準備減少違規，可有助保障受保人利益。問及該局有多少員工因移民離職，他指所知的個案不到10個。

為保單持有人在保險公司無力賠償時，提供賠償或協助轉保的保單持有人保障計劃，自2008年金融危機發生後討論經年，張雲正表示，當局計劃在今年就保單持有人保障計劃再次向公眾諮詢，目前已差不多完成收集相關數據。當局預期會在2022至2023立法年度，向立法會提交法例草案。

至於保障上限會否維持在2011年時提案的100萬元，張雲正表示，計劃原意是保障佔市場大部分的小額保單持有人，加上協助壽險保單轉保至其他公司或不涉賠償，因此金額會有調整，但未必需要大幅改變。

大灣區保險中心 冀今年有進展

內地在2019年提出讓險企在大灣區設營運機構，惟目前未有進展，姚建華表示，三地監管機構雖然一直積極溝通，不過因為通關問題未能面見，細節磋商需時。

張雲正補充，落實運作細節是最困難部分，包括資金跨境轉換、服務機構是否合資經營、人員資歷等，需由粵港澳深四個監管機構同意，而且今次是保險互聯互通的第一步，需要特別小心，不過他有信心今年可取得良好的進展。

對於今年的工作重點，姚建華表示，他會以過去曾任會計師行大中華區主席所累積的人脈，為業界發展內地市場，而隨着保監局增加紀律調查、集團監管、中介人註冊等職能，亦會協助當局發展架構，吸引人才。

明報記者 歐陽偉昉