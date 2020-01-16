港競爭劇 友和放眼內地灣區 電器網購地位領先 跑贏HKTVmall

撰文 旻晞

友和將於明天（31日）截止認購，並於6月10日掛牌。集資用途主要用作日後擴充平台業務，以及進軍大灣區電貿市場作準備等。

香港人應對友和並不陌生。集團於2013年成立，創辦人胡發枝徐嘉穎夫婦投入100萬元成立香港第一家「OMO」（線上線下融合）模式的零售業務，透過網站及兩間分別位於觀塘及長沙灣的門市，線上線下B2C形式銷售。集團先以電子產品家電作為主打銷售產品的策略亦更容易開發本地電貿市場。

試想像當網購仍未盛行之時，消費者在「未見過、未掂過」的情况，未必有信心在網上購買產品。例如水果，商店A及B的產品便可能大不相同。但電子產品的標準化特色、品牌的信譽，例如iPhone，消費者可自己收集產品資料，最終在線上或線下購買的分別可能不大。再者電子產品平均售價較高，賣一部手機、電貿商基本已能彌補送貨成本；而電子產品及家電的包裝較統一（基本沿用產品出廠時的包裝便可），亦便於物流配送。

宅經濟崛起 收入連續兩年近倍翻

與此同時，友和憑藉其電貿平台及一連串自行研發的倉存存貨、定價系統，快速搶佔市場。然後，到了2020年新冠疫情爆發，對電貿營運商可算是「最壞的時代，也是最好的時代」，「宅經濟」崛起，更多用戶「困在」家中並漸漸習慣網上購物。友和2019/20及2020/21年度（年結於每年3月底），收入分別按年急升93%及1倍，令集團於截至2021年3月底止3個年度收入錄得複合年增長率約96.5%，業務迅速發展。

根據弗若斯特沙利文報告，按截至2021年3月年度網站流量計，友和於香港以電子產品及家庭電器為主的電子商務平台中位列首位，並於香港所有電子商務平台中錄得最高電子產品及家電線上銷售，市佔率約5.6%（見圖）。單在電子產品及家電網購這一戰線，甚至領先本地網購「一哥」香港科技探索（1137）旗下的HKTVmall。

友和電子商務平台目前擁有逾2.3萬項SKU（單品項管理，Stock Keeping Unit），並以電子產品及家電為主，以截至去年11月、即2021/22財年首8個月，集團銷售便分別有42.3%及26.8%來自家電及電子產品。同期集團平均月活躍用戶數目達167萬；總商品交易額達4.83億元，已等同對上年度12個月的96%，而客單價達1643元，較對上一財年增長12.3%。

傳統家電商豐澤百老匯積極攻網銷

受新冠疫情及一連串防疫措施拖累，2019/20財年及2020/21財年本港零售業總銷貨值分別下跌20%及13.9%；但另邊廂，零售業網上銷售價值卻保持穩定增長，2015/16財年至20/21財年複合年增長率達11.7%，總值至230億元。主要是網上銷售佔總零售額比例大體保持上升。估計至2025/26財年網上零售佔比將由上年度的6.1%增至9%。主因是本地電貿基建逐漸完善，如愈多自助取貨點，電子支付愈多元化，而政府的電子消費券計劃亦有助市場進一步發展。

本地網上市場仍有穩定增長空間，只是看到市場發展潛力的可不止友和，各大傳統零售商近年亦積極部署進軍網上零售市場，除大家相當熟悉的HKTVmall，傳統電子產品及家電零售商如豐澤、百老匯亦積極發展網上銷售市場，其他例子有如屈臣氏旗下的電器網購平台「電器幫」，更可說是友和的直接競爭對手。或者相對友和，大部分傳統零售商於網上零售的經驗仍較為不足，但他們大部分擁有強大資本，及遍佈全港的線下銷售網絡作後盾。

友和招股書便透露去年4月及5月毛利率出現若干波動，主要是當時多名市場參與者「積極作出努力」，透過推出服務本地消費者的網上購物平台，務求於本港B2C電子商務市場佔一席位，亦包括來自其他市場的新加入者。該等競爭對手推出的促銷及折扣，對友和構成一定程度定價壓力。

今年度首8月市場推廣開支急增六成

同時，競爭加大，亦意味集團要投放更多資源於市場推廣及促銷開支，今年度友和首8個月市場推廣及促銷開支便急增六成。幸而截至目前為止，友和仍能把推廣開支佔收入比重大體控制於2%以下，主要是收入仍處於高速增長期。

展望今年，隨着本港疫情放緩及消費券計劃，本地零售市道應能逐步復蘇，友和今年財年收益應能保持不錯增長，惟長線看市場競爭既加劇，且過往本地網上銷售市場經歷的前期高速增長將逐漸放緩亦屬必然現象。友和管理層表示將放眼大灣區市場，實屬正確發展方向，但何時能收成仍屬未知數。

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