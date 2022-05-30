盧啟賢：首推收藏級珠寶基金 已集資86億

投資者僅數十人 多為本地隱形富豪

盧笑言，旗下以科網股或傳統產品為標的的對冲基金，勞師動眾也未必能短時間募得相同金額，是次另闢蹊徑兼宣傳不多下卻成績理想，透露短期內或會有第二輪集資。

近期全球金融市場動盪，盧啟賢表示，投資者對實物資產的興趣轉趨濃厚，「激情投資工具」如首飾、收藏品傾向不受經濟下滑影響，尤其可成為超高淨值人士的「避風港」用作避險，連帶不俗的投資回報。

他指出，一件收藏級珠寶可達3000萬歐元，在過去20年間平均升幅逾百倍，極具升值潛力。他續稱，目前公司主要基金的資產管理規模（AUM）已超過100億美元，每年為投資者提供高達24%的平均回報。

歐洲堪稱奢侈品發源地，盧指出，歐洲一直都有推出珠寶相關基金，惟其資金規模不夠龐大，僅介乎300萬至1000萬美元不等，坦言難以攻佔收藏級珠寶市場。

投資者對實物資產興趣轉濃

盧啟賢又稱，目前有意與世界頂級珠寶商洽談合作，包括Cartier、Van Cleef、Graff等，期望可運用其品牌聲譽，以及周邊服務優勢，涵蓋產品認證、儲存、物流運送、保安系統等多個範疇。