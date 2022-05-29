美前財長薩默斯料通脹高企兩年

指不肯定聯儲局能否堅持加息

薩默斯預期，美國個人消費支出（PCE）未來兩年維持按年上升4%，認為美國國會預算辦公室最近公布，預期兩年後降至2.3%的預測並不準確。美國上周五公布的4月PCE按年升幅為6.3%，較3月所創逾40年高位，回落0.3百分點。

上周美國製造業採購經理指數（PMI）降至57.5的3個月新低，顯示商業活動放緩，市場擔心加息令美國經濟衰退風險上升，加上通賬數據回落，市場降低對聯儲局的加息預期，據芝商所FedWatch工具計算，截至上周五，預期聯邦儲備基金利率至今年底加息至2.5厘的機會率為58.8%，較上周升近20百分點，加息至2.75厘機會率為32.7%，下降16.5百分點（見表）。

美國加息幅度預期下跌，股市上升降低避險需求，美國10年期國債收益率周五收報2.741厘，全周下跌1.69厘。美元指數上周五下跌0.04%，收報101.68點，見一個月低位，全周下跌1.3%，為今年首次連續兩周下跌。

嘉信理財首席固定收益策略師Kathy Jones表示，市場預期聯儲局未來毋須如之前難以決定加息與否，而且歐洲央行今年稍後有進一步加息的空間，美元大幅上升後，或許正處於略微走軟的邊緣。