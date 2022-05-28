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2022年5月28日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
ETF通不納槓桿反向 不設新額度 兩地證監原則上同意 需2個月準備
外資買交易所債券 毋須備案申請審批
恒大重組1482億離岸債 傳包括債轉股
人行易綱：盡快矯正民營房企信貸收縮行為
佳源復牌挫四成 將易主子公司飈三成
阿里績後升12％ 大行看好業務復蘇
臨近月結 多家港銀加定存息「搶錢」 恒生連推兩優惠 1年港元定存息加至2.3厘
內地4月工業企業利潤倒退8.5% 兩年來首跌
小鵬再傳裁員 包括副總裁等多名高層
拼多多上季虧轉盈 調整後淨利潤42億
彭博：國企一汽擬入股 成滴滴大股東
法外貿銀行：港通關滯後 航空業失競爭力
綠地提境外債延期方案 先還10%本金
美PCE通脹續回落 消費勝預期 惟儲蓄比例海嘯後新低
涉數字人幣App 美議員促蘋果Google下架
Twitter股東集體控馬斯克操縱股價
官方樓指終止3連跌 上月反彈0.5% 放寬按保效應 大單位按月最多升近2%
啟朗苑1房未補價550萬沽 3年升近倍
Silicon Hill 3日暫收730票 超額3倍
新地元朗米埔3地申建住宅共涉5567伙
元朗近八鄉車廠農地 申建近千伙
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
【明報專訊】（請看附圖）
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