元朗近八鄉車廠農地 申建近千伙

【明報專訊】北部都會區概念下，繼續有新界土地的業主就持有地皮申請改劃。有財團就元朗八鄉鐵路東廠一幅農地，申請興建969伙住宅單位，總樓面約50.5萬方呎。有關改劃申請由致健有限公司提出，該公司董事包括李穎賢、楊美美及葉宏德，3人均為律師，過往經常協助新世界（0017）進行收購的律師，不排除背後財團是新世界或有關人士。
據城規會文件顯示，上述申請用地位於元朗錦田八鄉路丈量約份第106約地段多個地段，以及毗連政府土地，地盤面積約13.45萬方呎（包括3188方呎政府土地），地皮現劃為「農業」用途，申請人申請改劃為「住宅（甲類）1」地帶，住宅用地以地積比3.6倍發展，擬建6幢樓高17至22層住宅大廈，提供969伙、平均面積約500方呎的住宅單位，住宅樓面約48.4萬方呎；另建2幢3層高非住用大樓，當中1幢為住客會所，另一座則為社區設施大樓，涉約2.1萬方呎，而整個項目總樓面約50.5萬方呎，申請人希望非住用樓面面積，不計入總樓面面積。
擬建6幢17至22層高住宅
申請人表示，擬建發展與錦田南及八鄉土地用途的發展概念、城市設計等互相呼應，各種技術評估證明有關發展不會對周邊環境構成不良影響，加上項目將提供有迫切需要的社會福利設施，期望申請獲城規會批准。