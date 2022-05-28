元朗近八鄉車廠農地 申建近千伙

據城規會文件顯示，上述申請用地位於元朗錦田八鄉路丈量約份第106約地段多個地段，以及毗連政府土地，地盤面積約13.45萬方呎（包括3188方呎政府土地），地皮現劃為「農業」用途，申請人申請改劃為「住宅（甲類）1」地帶，住宅用地以地積比3.6倍發展，擬建6幢樓高17至22層住宅大廈，提供969伙、平均面積約500方呎的住宅單位，住宅樓面約48.4萬方呎；另建2幢3層高非住用大樓，當中1幢為住客會所，另一座則為社區設施大樓，涉約2.1萬方呎，而整個項目總樓面約50.5萬方呎，申請人希望非住用樓面面積，不計入總樓面面積。

擬建6幢17至22層高住宅

申請人表示，擬建發展與錦田南及八鄉土地用途的發展概念、城市設計等互相呼應，各種技術評估證明有關發展不會對周邊環境構成不良影響，加上項目將提供有迫切需要的社會福利設施，期望申請獲城規會批准。