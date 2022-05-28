法外貿銀行：港通關滯後 航空業失競爭力

港客運量僅疫前2% 亞洲最差

據機管局資料，香港國際機場上月客運量為12.6萬人次，按年升1.1倍；但仍比2020年1月570萬人次，下跌97.8%。該行報告指新冠疫情在2020年起肆虐全球，各地均處於封關狀態，故當時香港和其他市場差異未見顯著。不過，隨着今年其他地區陸續開放入境，香港仍然原地踏步，並因零星爆發而不斷受限制，拖累本地客運量徘徊在疫情前水平的2%，屬亞洲表現最差地區之一。

法國外貿銀行提到，空運在本港對外貿易中扮演重要角色，其中空運貨物價值佔貿易總額達42%。在收緊機組人員入境檢疫規定前，香港和其他亞洲市場與內地的貿易增速大致相若；但今年3月內地與香港貿易額按年下降16%，反觀日本、韓國、新加坡及台灣等其他主要亞洲市場則按年增長12%，表明邊境管控或是當地空運量的決定性因素之一。

該行認為，自今年起，香港在亞洲競爭對手正在加快重啟通關的步伐，並逐漸拉開與香港之間差距；以新加坡航空為例，去年客運及貨運分別復蘇至疫情前水平的63%和72%，而以本地航空龍頭國泰（0293）數據比較，香港航空同期客運和貨運則下跌至疫情前的2%和29%。該行指出，除居民外流，問題嚴重性更在於香港在全球擔當的角色，以及與世界的聯繫，若香港一直滯後，短期壓力或變成永久影響，導致香港在航空界失去競爭力。