人行易綱：盡快矯正民營房企信貸收縮行為

肇慶要求調低預售金留存比

廣東肇慶市住建局官網日前發布《關於促進房地產市場平穩健康發展的通知》，提出要改良商品房預售資金監管，包括結合企業信譽度進行審查，適當降低信譽度高的房企預售資金留存比例，減輕企業的資金壓力。另據不同工程施工階段，監管將分階段按不同比例留存預售資金，減少資金沉積；並對短期出現資金周轉困難的房地產企業，適度增加批款額度，以確保項目竣工交付所需資金。

券商銀河聯昌表示，今次是內地收緊對內房監管後，首次聽到措施點名要幫助房企，認為若措施實施將對內房股有利，預期將有更多城市仿傚，有助改善內房流動性。內地房地產數據平台克而瑞近日亦發報告提到，預售資金監管將趨規範化，石家莊、蘇州、泉州、無錫等地或將跟進放寬。

此前克而瑞發表報告，提到其監測的88家重點上市房企數據，發現當中41家房企的受限制現金佔到了總現金的29%，佔比幾乎是未披露房企的兩倍；按年增加了5個百分點，增速也更快。報告指出，部分企業受限現金佔比甚至超過70%，最典型的如合景泰富（1813），受限制現金佔現金比重從2020年的9%急增至74%，因此認為預售監管資金政策放寬，將直接影響到房企的現金支配力，從而進一步影響短期的償債壓力。