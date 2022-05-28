恒大重組1482億離岸債 傳包括債轉股

恒大物業恒大汽車股份作抵償

恒大陷入債務危機多時，據彭博社統計資料，集團境外債務總額約279.83億美元（約2182.67億港元）（見圖），當中已違約債務約40.65億美元（約317.07億港元）；路透則報道，恒大至去年底未能履行還款義務的境外債務規模達227億美元（約1770億港元），並已被視作債務違約。

恒大今年3月曾經表示，將在7月底前公布初步債務重組方案，惟近日有指由於其中一家財務顧問辭任押後。昨日報道引述消息指出，作為重組提案的一部分，恒大希望通過將境外債權人持有的部分債券本金及利息以發行新債券作置換，並將在未來7至10年內分期償還。

報道又指出，離岸債權人亦可選擇將部分債券轉換成恒大物業及恒大汽車股份。其中一名消息人士透露，現階段方案提出，最多兩成的境外債務可以「債轉股」方式轉換為兩家上市公司股份。惟目前此債務重組方案仍處初始階段，或再有變動。若按今次計劃償還的190億美元離岸債務計算，意味最多約300億港元的債務經「債轉股」償還，而目前恒大持有的恒大物業及恒大汽車股份，市值分別約144.67億及260.25億元，意味當中恒大若以手上兩家公司持股抵債，或會失去兩家公司的控制權。

投資者：對冲基金寧被「剃頭」

據指，恒大希望能於7月落實方案及於12月簽定協議，由於集團並無太多境外資產可用作償債，故主席許家印希望債券投資者接受方案。報道提到，目前尚未清楚恒大如何能獲得足夠現金履行現金還款計劃。有恒大離岸債券投資者指出，更傾向選擇「債轉股」的方案，因為他們對於開發商以現金全額還款的期望不大。

報道又引述一名債券投資者稱，大多數債權人，特別是對冲基金寧被「剃頭（haircut）」亦非再延長票據，那些陷入困境的基金更只想退出。但該投資者亦補充，目前債權人的意見分歧很大，尚未達成共識。