經濟

香港地產

油麻地寬高限至110米 規劃署支持

【明報專訊】城規會早前修訂《油麻地分區計劃大綱圖》，就區內多幅商業地及住宅地申請放寬建築高度限制，主要涉及將彌敦道兩旁、現規劃為「商業」地帶的高限，由100米（主水平基準之上，下同）放寬10%至110米，另範圍內西面、現劃為「住宅（甲類）」用地高限，亦計劃由80米放寬25%至100米；文成街兩旁的「住宅（甲類）2」地帶亦擬改劃「住宅（甲類）」，將高限由80米放寬25%至100米。

反對地建會放寬至180米

另城規會亦擬對圖則《註釋》作出修訂，刪除有關土地4306方呎或以上用地的最高建築物高限為100米的規定。資料顯示，城規會共接獲3份申述，包括地產建設商會的申述，該會指放寬高限仍未能為設計提供足夠的彈性，讓發展商等提供全面的發展，亦未能發揮具創意的設計，而部分面積較大的地盤會因建築物間距規定而難以用盡地積比率。商會又指出，若城規會批准放寬建築物高度限制，宜減少上蓋面積，加強綠化及使空氣更流通，並建議將彌敦道兩旁「商業」地帶的建築物高度限制放寬至130米，而位於港鐵站旁邊策略位置的「商業」地帶建築物高限放寬到150米至180米。

不過，據規劃署文件顯示，該署不支持地建會的意見，主因考慮到該區已承諾的發展、區內特色、空氣流通、《可持續建築設計指引》等因素，認為原有修訂合適，現時並無有力的理據支持進一步放寬高限。城規會將於今日審議相關申述，規劃署表明不支持上述反對意見，建議城規會不採納，並維持原有修訂。

相關字詞﹕彌敦道 地產建設商會 油麻地分區計劃大綱圖 城規會

上 / 下一篇新聞

阿里季績勝預期 疫情未明停前瞻 美股價較港收市飈13% 張勇：平台經濟利國家發展
阿里季績勝預期 疫情未明停前瞻 美股價較港收市飈13% 張勇：平台經濟利國家發展
疫情礙AI雲業務 百度：次季挑戰更大
疫情礙AI雲業務 百度：次季挑戰更大
螞蟻派息 阿里巴巴收40億
螞蟻派息 阿里巴巴收40億
聯想去年收入純利創新高
聯想去年收入純利創新高
扭3月跌勢 港4月出口增1.1％遠勝預期
扭3月跌勢 港4月出口增1.1％遠勝預期
李克強定調 深圳即推消費補貼 人行促銀行向小微企「敢貸」 星展：經濟主要受疫情左右
李克強定調 深圳即推消費補貼 人行促銀行向小微企「敢貸」 星展：經濟主要受疫情左右
阿里前高層發起SPAC傳下周接受認購
阿里前高層發起SPAC傳下周接受認購
世華全年虧轉盈 賺40萬美元
世華全年虧轉盈 賺40萬美元
匯控傳分拆印尼業務上市
匯控傳分拆印尼業務上市
上交所為5民營內房新債發行安排路演
上交所為5民營內房新債發行安排路演
首季的士第三保平均保費3.25萬 較去年底升19%
首季的士第三保平均保費3.25萬 較去年底升19%
凱知樂股價離奇暴升日 法基金沽貨套現逾113萬
凱知樂股價離奇暴升日 法基金沽貨套現逾113萬
博通4758億購雲軟件商 半導體設計至銷售一條龍 利拓企業軟件
博通4758億購雲軟件商 半導體設計至銷售一條龍 利拓企業軟件
未受高通脹影響 梅西首季多賺1.8倍勝同業
未受高通脹影響 梅西首季多賺1.8倍勝同業
中國供應鏈受阻 Nvidia今季收入遜
中國供應鏈受阻 Nvidia今季收入遜
張兆聰：光伏股強勢 創維落後可冷吼
張兆聰：光伏股強勢 創維落後可冷吼
葉創成：綠債勝定存 「潛水」續增持
葉創成：綠債勝定存 「潛水」續增持
植耀輝：中升下半年業績有望大翻身
植耀輝：中升下半年業績有望大翻身
技術取勝：廣發証券上試50天線
技術取勝：廣發証券上試50天線
盧駿匡：市况偏淡 應盡早鎖定利潤
盧駿匡：市况偏淡 應盡早鎖定利潤
澳門酒店連娛樂場 網上20億招頂讓
澳門酒店連娛樂場 網上20億招頂讓
Pacific Coffee分店 融入展能藝術
Pacific Coffee分店 融入展能藝術
劉思明：港股受惠政策托底 工業股待發力
劉思明：港股受惠政策托底 工業股待發力
周顯：藍籌股細價股原理相同
周顯：藍籌股細價股原理相同
湯文亮：美加息快 減息亦快
湯文亮：美加息快 減息亦快
疫後重回市中心生活 倫敦樓價創新高
疫後重回市中心生活 倫敦樓價創新高
明翹匯複式指引呎價4萬 挑戰青衣紀錄 最大2685呎4房3套 售價或逾億
明翹匯複式指引呎價4萬 挑戰青衣紀錄 最大2685呎4房3套 售價或逾億
Silicon Hill加推58伙 1房不足500萬起
Silicon Hill加推58伙 1房不足500萬起
黃埔花園3房2138萬沽雙破頂
黃埔花園3房2138萬沽雙破頂
大家樂家族成員4200萬入市荃灣商廈
大家樂家族成員4200萬入市荃灣商廈