油麻地寬高限至110米 規劃署支持

【明報專訊】城規會早前修訂《油麻地分區計劃大綱圖》，就區內多幅商業地及住宅地申請放寬建築高度限制，主要涉及將彌敦道兩旁、現規劃為「商業」地帶的高限，由100米（主水平基準之上，下同）放寬10%至110米，另範圍內西面、現劃為「住宅（甲類）」用地高限，亦計劃由80米放寬25%至100米；文成街兩旁的「住宅（甲類）2」地帶亦擬改劃「住宅（甲類）」，將高限由80米放寬25%至100米。
反對地建會放寬至180米
另城規會亦擬對圖則《註釋》作出修訂，刪除有關土地4306方呎或以上用地的最高建築物高限為100米的規定。資料顯示，城規會共接獲3份申述，包括地產建設商會的申述，該會指放寬高限仍未能為設計提供足夠的彈性，讓發展商等提供全面的發展，亦未能發揮具創意的設計，而部分面積較大的地盤會因建築物間距規定而難以用盡地積比率。商會又指出，若城規會批准放寬建築物高度限制，宜減少上蓋面積，加強綠化及使空氣更流通，並建議將彌敦道兩旁「商業」地帶的建築物高度限制放寬至130米，而位於港鐵站旁邊策略位置的「商業」地帶建築物高限放寬到150米至180米。
不過，據規劃署文件顯示，該署不支持地建會的意見，主因考慮到該區已承諾的發展、區內特色、空氣流通、《可持續建築設計指引》等因素，認為原有修訂合適，現時並無有力的理據支持進一步放寬高限。城規會將於今日審議相關申述，規劃署表明不支持上述反對意見，建議城規會不採納，並維持原有修訂。
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