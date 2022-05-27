經濟

香港地產

大家樂家族成員4200萬入市荃灣商廈

【明報專訊】樓市活躍，部分投資者接連入市，其中大家樂（0341）家族成員，最新以逾4200萬元購入荃灣商廈國際企業中心三期（IEC3）兩個單位，而嘉林物流創辦人陳善飛，則以4720萬元購入青衣工業中心逾1.4萬方呎樓面。

資料顯示，由第一集團拆售的國際企業中心三期19樓02及03室，連2個電動車車位及2個電單車位，上月以合共4201.68萬元售出，買家以Ellensburg Limited作登記，董事為大家樂首席執行官羅德承（Peter），上述單位面積共3504方呎，平均呎價約1.2萬元。

嘉林物流創辦人4720萬購青衣工廈

另資料顯示，青衣工業中心B座低層1至4室連兩個車位，本月中以4720萬元售出，登記買家為M Link Investment Limited，董事包括嘉林物流創辦人陳善飛等，上述物業總面積約14,612方呎，呎價約3230元。原業主2016年以4550萬元購入，持貨約6年，帳面僅獲利170萬元或3.7%。

傲晴拆售工作室 181呎186萬入場

此外，亦有財團趁市况轉旺拆售工作室，由蜂鳥資本發展的葵涌工作室傲晴正進行拆售，蜂鳥母公司永安達集團董事總經理陳賢翰表示，傲晴位於葵涌美和工業大廈13樓全層，共27個工作室，面積由約181至321方呎，售價由約185.5萬至301.5萬元，其中最低售價185.5萬元工作室，面積僅186方呎，買家可獲豁免買家律師費及印花稅。蜂鳥資本營運總監洪千媃表示，早前逾3300萬元購入該物業，其後裝修，總投資額達6000萬元，若27個工作室全數售出，套現約7000萬元。

相關字詞﹕羅德承 傲晴 永安達集團 峰鳥資本 陳善飛 青衣工業中心 第一集團 國際企業中心三期 大家樂

上 / 下一篇新聞

阿里季績勝預期 疫情未明停前瞻 美股價較港收市飈13% 張勇：平台經濟利國家發展
阿里季績勝預期 疫情未明停前瞻 美股價較港收市飈13% 張勇：平台經濟利國家發展
疫情礙AI雲業務 百度：次季挑戰更大
疫情礙AI雲業務 百度：次季挑戰更大
螞蟻派息 阿里巴巴收40億
螞蟻派息 阿里巴巴收40億
聯想去年收入純利創新高
聯想去年收入純利創新高
扭3月跌勢 港4月出口增1.1％遠勝預期
扭3月跌勢 港4月出口增1.1％遠勝預期
李克強定調 深圳即推消費補貼 人行促銀行向小微企「敢貸」 星展：經濟主要受疫情左右
李克強定調 深圳即推消費補貼 人行促銀行向小微企「敢貸」 星展：經濟主要受疫情左右
阿里前高層發起SPAC傳下周接受認購
阿里前高層發起SPAC傳下周接受認購
世華全年虧轉盈 賺40萬美元
世華全年虧轉盈 賺40萬美元
匯控傳分拆印尼業務上市
匯控傳分拆印尼業務上市
上交所為5民營內房新債發行安排路演
上交所為5民營內房新債發行安排路演
首季的士第三保平均保費3.25萬 較去年底升19%
首季的士第三保平均保費3.25萬 較去年底升19%
凱知樂股價離奇暴升日 法基金沽貨套現逾113萬
凱知樂股價離奇暴升日 法基金沽貨套現逾113萬
博通4758億購雲軟件商 半導體設計至銷售一條龍 利拓企業軟件
博通4758億購雲軟件商 半導體設計至銷售一條龍 利拓企業軟件
未受高通脹影響 梅西首季多賺1.8倍勝同業
未受高通脹影響 梅西首季多賺1.8倍勝同業
中國供應鏈受阻 Nvidia今季收入遜
中國供應鏈受阻 Nvidia今季收入遜
張兆聰：光伏股強勢 創維落後可冷吼
張兆聰：光伏股強勢 創維落後可冷吼
葉創成：綠債勝定存 「潛水」續增持
葉創成：綠債勝定存 「潛水」續增持
植耀輝：中升下半年業績有望大翻身
植耀輝：中升下半年業績有望大翻身
技術取勝：廣發証券上試50天線
技術取勝：廣發証券上試50天線
盧駿匡：市况偏淡 應盡早鎖定利潤
盧駿匡：市况偏淡 應盡早鎖定利潤
澳門酒店連娛樂場 網上20億招頂讓
澳門酒店連娛樂場 網上20億招頂讓
Pacific Coffee分店 融入展能藝術
Pacific Coffee分店 融入展能藝術
劉思明：港股受惠政策托底 工業股待發力
劉思明：港股受惠政策托底 工業股待發力
周顯：藍籌股細價股原理相同
周顯：藍籌股細價股原理相同
湯文亮：美加息快 減息亦快
湯文亮：美加息快 減息亦快
疫後重回市中心生活 倫敦樓價創新高
疫後重回市中心生活 倫敦樓價創新高
明翹匯複式指引呎價4萬 挑戰青衣紀錄 最大2685呎4房3套 售價或逾億
明翹匯複式指引呎價4萬 挑戰青衣紀錄 最大2685呎4房3套 售價或逾億
Silicon Hill加推58伙 1房不足500萬起
Silicon Hill加推58伙 1房不足500萬起
黃埔花園3房2138萬沽雙破頂
黃埔花園3房2138萬沽雙破頂
油麻地寬高限至110米 規劃署支持
油麻地寬高限至110米 規劃署支持