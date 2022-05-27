經濟

香港地產

黃埔花園3房2138萬沽雙破頂

【明報專訊】東鐵過海段通車效應持續，個別買家不惜以破頂價購置鐵路沿線物業。市場消息稱，紅磡黃埔花園新錄7期3座中層B室，實用面積962方呎，3房1套連士多房間隔，新近以2138萬元成交，實呎22,224元，成交價及呎價均創屋苑新高。

良景邨月內兩破頂 屯門公屋王

上述黃埔花園單位原業主早於1994年828萬元購入，持貨約28年，帳面獲利1310萬元或近1.6倍。翻查資料，屋苑上一個成交價新高紀錄於去年10月錄得，屬7期3座高層B室，與上述單位面積、間隔相同，當時以2118萬元成交。換言之，同類單位相隔約半年，樓價上升20萬元或約1%。

樓市升溫，破頂潮不限於私人屋苑，屯門良景邨繼近周有2房戶以465萬元已補價易手，創屯門公屋新高後，屋邨最新有單位以480萬元已補價成交，將屯門區二手公屋成交價紀錄推高15萬元或約3%，令良景邨一個月內兩度刷新成交價紀錄。

「新香港人」1020萬購君匯港2房

市場消息透露，新成交單位為良景邨1座良偉樓中層24室，實用面積394方呎，2房間隔，以480萬元已補價易手，創屯門公屋成交價新高，實呎12,183元。原業主2017年283萬元已補價買入，持貨5年，帳面獲利197萬元或近七成。

此外，「新香港人」積極入市，美聯分行助理區域經理劉志偉表示，奧運站君匯港3座高層A室，實用面積482方呎，2房間隔，最新以1020萬元成交、實呎21,162元，買家為剛獲香港永久居民資格的「新香港人」。原業主2013年1月以約668萬元購入，帳面獲利352萬元或53%。

麗港城極低層2房實蝕15%沽

二手市况兩極，雖接連有屋苑破頂，但仍有不少業主急於套現蝕讓離場。中原地產分區營業經理洪金興表示，觀塘麗港城6座極低層G室，實用面積517方呎，2房間隔，以655萬元成交，實呎12,669元。

原業主2018年7月726萬元買入，持貨約4年，帳面蝕71萬元或近一成；若連同使費計，原業主料實蝕逾112萬元或15%。

相關字詞﹕君匯港 新香港人 麗港城 蝕讓成交 破頂成交 良景邨 黃埔花園

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